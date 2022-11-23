На випадок блекауту. Чи буде працювати мобільний зв’язок, якщо світло вимкнуть надовго

В Україні не виключають тривалих відключень світла, якщо ракетні удари ворога й далі будуть знищувати енергетичну інфраструктуру. Сценарії на випадок, якщо світла не буде кілька днів і більше, розробляють профільні відомства і місцева влада. Чи не першим від відключень страждає мобільний інтернет: у багатьох він зникає відразу, як тільки пропало світло.

РБК-Україна запитало у мобільних операторів, чи буде у людей зв’язок при тривалому відключенні світла і готують вони резервний план роботи вишок для екстрених випадків.

Скільки може пропрацювати мобільний зв’язок після відключення світла

Останніми днями ситуація з електрикою стабілізується: від екстрених відключень в багатьох регіонах переходять до планових. Але вірогідність тривалих відключень зберігається. Багато українців турбуються, що при відсутності світла кілька днів не можна буде нікому додзвонитися, бо зв’язку теж не буде.

Робота обладнання мобільного зв`язку залежить від стабільного електропостачання в енергомережах. Коли світло вимикають, станції мобільних операторів перемикаються на альтернативне живлення. Батарей і генераторів вистачає в основному на 4-5 годин роботи.

“Усі структурні компоненти мережі, які мають ключове значення для функціонування зв`язку, обладнані стаціонарними дизель-генераторами. Для підтримки роботи іншого обладнання у випадках тривалих відключень електроенергії, ми використовуємо пересувні дизель-генератори. Проте їхня обмежена кількість, а також тривалість відсутності електроенергії, призводять до складнощів із наданням послуг зв’язку абонентам”, — розповіли РБК-Україна у прес-службі компанії Київстар.

Фото: При вимкненні світла станції мобільних операторів перемикаються на альтернативне живлення (Getty Images)

Резервні акумулятори на базових станціях вмикаються автоматично, коли зникає світло. Проте батарей в середньому вистачає на 4-5 годин роботи, розповіла РБК-Україна керівниця прес-служби компанії Vodafone Вікторія Рубан:

“Після 4-5 годин їх треба заряджати (як пауербанки). На повну підзарядку треба до 20 годин. Тому Vodafone використовує будь-які альтернативні джерела живлення від дизель-генераторів до сонячних панелей, але таке обладнання є не скрізь, а лише на критично важливих вузлових об‘єктах”.

Де вдається, оператор кооперується з іншими бізнесами — торговими центрами, підприємствами. Підключаються до їхніх стаціонарних дизель-генераторів.

“Ми стежимо за ситуацією і готуємось до різних сценаріїв. Усе обладнання, окрім оптоволокна, потребує електроживлення, і його відсутність — критична для роботи мережі. Тому ми вживаємо різних заходів, щоб забезпечити зв'язок попри тривалі відключення електроенергії”, пояснює співрозмовниця.

lifecell також постійно збільшує кількість батарей на технологічних майданчиках і встановлює генератори: “Намагаємося швидко довозити паливо для їхньої безперебійної роботи, щоб люди мали можливість виходити на зв’язок за будь-яких умов”, — розповіли у прес-службі компанії.

Але у оператора lifecell, які і в інших — тисячі базових станцій по всій Україні, тому у разі тривалого відключення забезпечити всі локації генераторами та регулярно підвозити до них паливо – фізично неможливо. В компанії визначили мінімальну кількість базових станцій, які мають працювати, щоб функціонувала мережа, і намагаються забезпечити їх додатковими батареями й генераторами. Залучають також державні, комунальні підприємства для допомоги з генерацією.

“Кілька тижнів тому lifecell почав тестувати живлення від сонячних батарей, щоб зробити обладнання більш автономним на випадок блекаутів. За результатами тесту будемо розглядати й цей варіант як можливу заміну стаціонарному живленню під час відключень енергопостачання”, — додали у компанії.

Фото: Під час виключення світла оператори просять абонентів зменшити споживання мобільного інтернету, не качати важкі файли (Getty Images)

“Головне, щоб було покриття”. Як співпрацюють оператори під час війни

Всі мобільні оператори постійно закуповують додаткове обладнання, дизель-генератори, нові акумуляторні батареї. У компанії Київстар розповіли, що проводять модернізацію елементів автономного живлення базових станцій, замінюючи їх на більш сучасні літієві акумулятори. Завдяки цьому обладнання зможе працювати без підзарядки довше, до 6-7 годин. Але на закупівлю і логістику потрібен час.

“Мережеве обладнання не возять літаками. Воно їде морем, а це довго. У великих містах з великим трафіком і навантаженням на мережу, де працюють сотні об'єктів зв'язку, навіть заправка дизель-генераторів перетворюється на складну задачу. Слабке місце тут — кількість спеціалістів, які можуть одночасно виїхати на аварійні роботи. Тож ми домовляємось з нашими конкурентами про взаємодію”, — зауважує керівниця прес-служби компанії Vodafone Вікторія Рубан.

Коли все місто без світла, а ресурси із забезпечення альтернативним живленням обмежені, у Vodafone запропонували координувати виїзди на об’єкти, а інші оператори підтримали цю ідею.

“Наприклад, в один мікрорайон їде аварійна бригада Vodafone, в інший - бригада іншого оператора. Так ми уникаємо ситуації, коли в одному районі буде працювати три мережі, а в сусідньому люди сидітимуть без зв'язку. Тут вже не важливо, якою мережею буде користуватись абонент — своєю чи чужою. Головне, щоб було покриття. А національний роумінг дозволяє перемикатись на будь-яку доступну мережу", — додає голова прес-служби.

Де це можливо, компанія домовляється з іншими операторами про спільне використання генераторів. Приміром, на майданчиках, де розташовані базові станції двох або трьох операторів.

Що робити абонентам, якщо світло вимкнуть надовго

Під час відключень електроенергії навантаження на мережу оператора значно зростає, адже користувачі переходять з фіксованого інтернету на мобільний.

Тому у lifecell, Kyivstar і Vodafone просять абонентів у такі періоди зменшити споживання мобільного інтернету, не качати важкі файли, не дивитись відео на Youtube — це дозволить батареям довше працювати. Відповідно, люди довше матимуть зв’язок.

Фото: Роботи резервного живлення у станцій вистачає на 4-5 годин, тому оператори тестують живлення від сонячних батарей та інші способи забезпечення людей зв'язком (Getty Images)

“Наприклад, можна вимикати автозавантаження медіа в месенджерах, не використовувати відео хостінги, такі як YouTube, Netflix, або встановіть низьку якість відео, за можливості зменшіть використання мобільного інтернету. Радимо використовувати альтернативи мобільному інтернету. Зокрема, оптичний інтернет працює без світла. Це так званий гігабітний інтернет на технології gpon. Його вже підключають у великих містах”, — каже Вікторія Рубан.

“Також радимо всім абонентам у разі відсутності зв’язку вашого оператора спробувати скористатись національним роумінгом. Можливо, в цей час в даній локації буде працювати мережа іншого мобільного оператора”, — нагадують у lifecell.

Щоб користуватися національним роумінгом, необхідно активувати в налаштуваннях смартфона опцію автоматичного пошуку мережі. Якщо не вийшло підключитися автоматично, спробуйте вибрати іншу мережу вручну. На Android це можна зробити наступним чином: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор. На iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі.

Далі виконати наступні кроки:

Знайти й вибрати доступну мережу;

Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;

Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

Важливо: Раз на день треба намагатись вручну повернутись (підключитись) до мережі свого оператора. Наразі національний роумінг працює для голосових дзвінків, SMS та мобільного 2G/3G інтернету, нагадують у прес-службі компанії.