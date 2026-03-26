Батареї стають холодними: у яких містах України вже вимикають опалення, названо дати

У різних регіонах України почали поступово завершувати опалювальний сезон 2025-2026 років. Рішення ухвалюють з урахуванням погодних умов, а також безпекової ситуації у прифронтових областях.
У Київській області вже почали процес завершення опалювального періоду через стійке потепління. Водночас остаточні рішення ухвалюють на місцях залежно від погодних умов. Зокрема, у Броварах опалення припиняють із 27 березня.
У Лубнах на Полтавщині батареї для більшості споживачів планують вимкнути з 28 березня, але в лікарнях тепло залишать.
У Кременчуці завершення опалювального сезону заплановане на 31 березня. При цьому разом із теплом, ймовірно, припинять і подачу гарячої води через значні витрати міського бюджету на компенсацію тарифів.
У Мукачеві Закарпатської області опалювальний сезон завершиться з 1 квітня для населення, бюджетних установ і організацій, однак у разі похолодання теплопостачання можуть тимчасово відновлювати.
Також повідомляється, що в Чорноморську Одеської області сезон планують завершити наступного тижня (після 30 березня).
У Донецькій області опалювальний сезон планують завершити вже цього тижня. Паралельно в області починають підготовку до наступного сезону, який, за прогнозами, може бути ще складнішим через постійні обстріли інфраструктури.
У Харківській області рішення про завершення опалювального періоду поки має ухвалюватися на рівні громад. Відповідно до розпорядження голови ОВА, тепло можна вимикати не раніше, ніж середньодобова температура протягом трьох діб перевищить +8°C .
У деяких містах поки не поспішають із відключенням тепла.
Зокрема, у Чернівцях станом на 26 березня рішення про завершення сезону ще не ухвалили - там очікують на офіційні погодні дані.
У Хмельницькому також не планують повністю вимикати опалення найближчим часом. Через мінливу погоду котельні працюють у змінному режимі - вдень тепло можуть тимчасово обмежувати, а вночі відновлювати.
У Черкасах питання завершення сезону розглядатимуть лише після стабільного підвищення температури понад +8°C протягом трьох днів поспіль.
Раніше РБК-Україна уже розповідало, що у низці міст вже почали відключати опалення. Зокрема в Києві опалювальний сезон закінчився 24 березня. На початку березня у деяких регіонах тепло почали відключати вдень.
