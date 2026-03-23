Коли киянам вимкнуть опалення: в КМДА назвали точну дату

У Києві почнуть вимикати опалення вже 24 березня. Завершення сезону пояснюють потеплінням і необхідністю економії енергоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

"Виважене та своєчасне рішення про завершення опалювального сезону впливає і на те, щоб кияни не сплачували зайве за послугу опалення в умовах потепління", - наголосили в адміністрації.

Відключення опалення в житлових будинках розпочнеться вже завтра.

Водночас заклади соціальної сфери - лікарні, пологові будинки, школи та дитячі садки - відключатимуть за індивідуальними заявками їхніх керівників.

У яких містах України вже завершують опалювальний сезон

В Україні опалювальний сезон не має фіксованих дат завершення - рішення ухвалюють місцеві органи влади залежно від погодних умов. Зазвичай підставою є стабільне підвищення середньодобової температури понад +8°C.