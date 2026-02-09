Батальйон "Гатило" підірвав лігво ворога на Харківщині: ефектні кадри знищення окупантів

Бійці батальйону безпілотних систем "Гатило" 3-ї окремої важкої механізованої Залізної бригади ЗСУ провели успішну операцію у селі Кам’янка Харківської області по знищенню ворога.

Як повідомляє РБК-Україна , про це йдеться на сторінці у Facebook Угруповання об’єднаних сил .

За повідомленням військових, під час операції було підірвано опорний пункт окупантів в селищі Кам’янка.

"Наші дронарі провели складну операцію. Ворог намагався сховатися за товстими стінами, але для сучасної української безпілотної авіації недосяжних цілей не існує", - прокоментували удар в Угрупованні об’єднаних сил.

Як відбувалася операція

За інформацією військових, операція в Кам’янці не була звичайною атакою - це був ретельно спланований демонтаж ворожого укриття, аби ліквідувати загарбників навіть у найглибших схронах.

Замість одного влучання, дронарі застосували комплексну тактику:

Комбінований удар: для підриву будівлі, де переховувався особовий склад ворога, використали серію FPV-дронів.

Потужність: на ворожі голови доставили десятки кілограмів вибухівки, що не залишило шансів конструкціям будівлі.

Зазначимо, що Бійці батальйону "Гатило" вже давно стали нічним жахом для загарбників на Харківському напрямку. Ще б пак, їхня спеціалізація - методичне знищення укриттів, складів БК та техніки у найглибших схронах, при мінімальному ризику для власних сил.

Операції батальйону демонструють сучасні методи ведення війни, де безпілотні системи стають важливим інструментом для боротьби з окупантами.

На оприлюднених кадрах видно, як після точних влучань споруда буквально складається, перетворюючись на братську могилу для окупантів.

Чому це важливо для фронту

Харківщина залишається зоною активних бойових дій, де контроль над кожною будівлею в населених пунктах як Кам’янка має стратегічне значення. Знищення таких "гнізд" із загарбниками: