У Башкортостані стався вибух на НПЗ після атаки невідомих дронів

Вранці 4 листопада в Башкортостані було оголошено "безпілотну небезпеку".

Місцеві мешканці повідомляли про вибухи у Стерлітамаку. Їх було як мінімум два - близько 6:20 та 7:00 за місцевим часом.

У соцмережах стало з'являтись відео спалахів.

Пізніше мер міста підтвердив, що вибух стався у цеху водоочищення АТ "Стерлітамакський нафтохімічний завод", частково стався обвал цеху, ніхто не постраждав. Він додав, що причини вибуху встановлюються.

Згодом губернатор Башкортостану Радій Хабіров підтвердив, що промисловий комплекс Стерлітамака атакували два невідомі безпілотники.

Вони були збиті. Уламки впали в промзоні в районі допоміжного цеху.

Загиблих та постраждалих немає, підприємство працює у штатному режимі, додав чиновник.

АТ "Стерлітамакський нафтохімічний завод" входить до російського хімічного холдингу "Росхім".

На сайті підприємства зазначено, що його продукція застосовується у нафтопереробній, харчовій, медичній, косметичній промисловості, а також у виробництві пластмас та гумотехнічних виробів.