В Башкортостане произошел взрыв на НПЗ после атаки неизвестных дронов

Утром 4 ноября в Башкортостане была объявлена "беспилотная опасность".

Местные жители сообщали о взрывах в Стерлитамаке. Их было как минимум два - около 6:20 и 7:00 по местному времени.

В соцсетях стало появляться видео вспышек.

Позже мэр города подтвердил, что взрыв произошел в цехе водоочистки АО "Стерлитамакский нефтехимический завод", частично произошел обвал цеха, никто не пострадал. Он добавил, что причины взрыва устанавливаются.

Впоследствии губернатор Башкортостана Радий Хабиров подтвердил, что промышленный комплекс Стерлитамака атаковали два неизвестных беспилотника.

Они были сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха.

Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме, добавил чиновник.

АО "Стерлитамакский нефтехимический завод" входит в российский химический холдинг "Росхим".

На сайте предприятия указано, что его продукция применяется в нефтеперерабатывающей, пищевой, медицинской, косметической промышленности, а также в производстве пластмасс и резинотехнических изделий.