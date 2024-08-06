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У Башкирії прогримів вибух на військовому заводі, є загиблі, - ЗМІ

Фото: у Башкирії стався вибух на оборонному заводі (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У місті Стерлітамак (Республіка Башкортостан, РФ) пролунав вибух на військовому заводі "Авангард", що належить російській корпорації "Ростех".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Інцидент стався коли ремонтна бригада проводила в одному з цехів демонтаж трубопроводу. Загинули три члени бригади. Причини аварії з'ясовуються.

У Слідчому комітеті РФ припускають, що "робітники порушили техніку безпеки під час різання труб і газоповітряна суміш спалахнула", повідомляє Радіо Свобода з посиланням на інші російські ЗМІ.

Завод "Авангард" належить державній корпорації "Ростех" і виготовляє зброю та компоненти для ракетних систем залпового вогню. Підприємство перебуває під санкціями Європейського Союзу, Швейцарії та України.

Вибухи та інциденти в Росії

За останні місяці в різних містах Росії почастішали інциденти з пожежами і вибухами на оборонних і військових підприємствах, нафтопереробних заводах і нафтобазах.

Так, всередині липня внаслідок атаки дронів загорівся завод низьковольтних апаратів у Корєнєво Курської області.

Наприкінці липня дрони українських спецпризначенців атакували НПЗ і низку російських аеродромів. Було пошкоджено бомбардувальник Ту-22М3.

В ніч на 5 серпня у Волгограді загорілася підстанція. У місті частково зникло енергопостачання.

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ПожежаВибух