У Башкирії прогримів вибух на військовому заводі, є загиблі, - ЗМІ

Інцидент стався коли ремонтна бригада проводила в одному з цехів демонтаж трубопроводу. Загинули три члени бригади. Причини аварії з'ясовуються.

У Слідчому комітеті РФ припускають, що "робітники порушили техніку безпеки під час різання труб і газоповітряна суміш спалахнула", повідомляє Радіо Свобода з посиланням на інші російські ЗМІ.

Завод "Авангард" належить державній корпорації "Ростех" і виготовляє зброю та компоненти для ракетних систем залпового вогню. Підприємство перебуває під санкціями Європейського Союзу, Швейцарії та України.