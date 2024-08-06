В Башкирии прогремел взрыв на военном заводе, есть погибшие, - СМИ

Взрывы и инциденты в России

За последние месяцы в разных городах России участились инциденты с пожарами и взрывами на оборонных и военных предприятиях, нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах.

Так, в середине июля в результате атаки дронов загорелся завод низковольтных аппаратов в Коренево Курской области.

В конце июля дроны украинских спецназовцев атаковали НПЗ и ряд российских аэродромов. Был поврежден бомбардировщик Ту-22М3.

В ночь на 5 августа в Волгограде загорелась подстанция. В городе частично исчезло энергоснабжение населения.

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