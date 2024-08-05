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У Волгограді палала підстанція, місто частково знеструмлене

Волгоград, РФ, Понеділок 05 серпня 2024 07:49
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У Волгограді палала підстанція, місто частково знеструмлене Фото: у російському Волгограді сталася пожежа на підстанції (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Волгограді (Російська Федерація) цієї ночі, 5 серпня, сталася пожежа на електропідстанції, і вогняній надзвичайній ситуації нібито передував вибух. У місті після інциденту частково зникло світло у деяких районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки та ЗМІ.

Живлення було відсутнє, зокрема, у Ворошиловському районі міста.

При цьому в волгоградські пабліки писали також про нібито аварію на підстанції, що розташована на вул. Огарьова у Ворошилівському районі.

За словами місцевих жителів, перед вогняною НС нібито був вибух, передає Telegram-канал "Новости Волгограда".

Волгоградське видання "v1.ru" писало, що "сильна пожежа, що залишила без світла Ворошиловський район, сталася сьогодні вночі, з 4 на 5 серпня, на підстанції "Радянська" у місті.

При цьому у російському регіональному главку міністерства з надзвичайних справ заявляють, що на підстанції був розлив олії з подальшим займанням.

Як стверджують надзвичайники, площа пожежі складала 5 "квадратів", і що вогонь вже загасили.

Крім того, в мережі були оприлюднені кадри про пожежу на підстанції у Волгограді цієї ночі.

Раніше повідомлялося, що близько місяця тому у Волгоградській області у місті Калач-на-Дону через атаку безпілотників сталася пожежа на нафтовому об'єкті.

Нагадаємо також, що нафтооб'єти у цьому регіоні палали також перед тим і у лютому - йдеться про нафтопереробний завод "Лукойл" у Волгограді, по якому був завданий дроновий удар.

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