У Барселоні демонстранти підпалюють сміття і кидають яйця в поліцейських

Ілюстративне фото (twitter.com/zuleimasoleil)

Демонстрація в центрі Барселони проти вироків лідерам каталонських сепаратистів переросла в масові заворушення

У центрі Барселони учасники акцій протесту проти вироків лідерам каталонських сепаратистів підпалюють сміттєві баки і кидають у поліцейських яйця і петарди. Про це повідомляє El Pais

"Група провокаторів з закритими обличчями, які ініціюють насильницькі дії, помічена поліцією в районі скупчення людей у районі Ашямпля. Поліція закликала не наближатися до району вулиць Майорка, Валенсія і вулиці Пау Кларіс", - повідомили в поліції Каталонії Twitter.

Як повідомляє ЗМІ, протестувальники розійшлися, в центрі Барселони залишаються люди, які навмисно прагнуть сутичок з поліцією. Насильницькі дії також відбуваються в районі Пассейч де Грасіа.

Lo que estamos viendo en Cataluña es inadmisible. Sánchez no puede seguir impasible ante esta ola de violencia que está sembrando el caos. Se lo advertimos, se veía venir hace tiempo, va tarde. Tiene que actuar y proteger a los ciudadanos de los radicales separatistas. ¡Ya Basta! pic.twitter.com/ynOrmJExmK — Albert Rivera (@Albert_Rivera) October 15, 2019

У Ашямпле, на Пасейч де Грасіа, горять десятки сміттєвих контейнерів. Підпалено також кілька мотоциклів.

В Таррагоні поліція застосувала силу до маніфестантів і відігнала їх від будівлі повноважного представництва.

У Ллейде кажуть, що ситуація вийшла з-під контролю. Поліція переслідує маніфестантів вулицями міста. В результаті подій десятки людей постраждали.

Aquí casi matan a un policía pero según el @PSOE y @sanchezcastejon en #Cataluna no pasa nada. pic.twitter.com/ohtNR623kB — Despierta España (@ESPDespierta) October 15, 2019

Un martes como cualquier otro en el centro de Barcelona.



Muy normal todo.



"A vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu i feu bé d apretar."#155YaCataluña #torradimissio #Catalunya #Catalonia #155YA https://t.co/2ME7mwHVTb — Pedro Santiago (@PedroSantiagoSo) October 15, 2019

Нагадаємо, у столиці автономної області Каталонія Барселоні протестувальники оголосили про блокаду аеропорту El Prat після рішення Верховного суду Іспанії проти лідерів каталонських сепаратистів.

Раніше РБК-Україна писало, що Верховний суд Іспанії оголосив вирок 12 лідерам каталонських сепаратистів, які брали участь в організації референдуму про незалежність регіону в 2017 році. Так, дев'ять лідерів руху каталонських сепаратистів були засуджені до ув'язнення терміном від 9 до 13 років.

У зв'язку з погіршенням ситуації в Барселоні МЗС України рекомендує громадянам уникати масових скупчень людей. Також можливі затримки рейсів.