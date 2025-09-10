"Барселона" запросила росіянина на відкриття "Камп Ноу": фанати обурені

"Барселона" запросила Хасбуллу Магомедова

В офіційному запрошені зазначено одразу два матчі: 28 вересня проти "Реал Сосьєдад" та 19 жовтня проти "Жирони".

Більше того, у листі фігурують ще два імені - боєць Аюб Гімбатов, який і опублікував запрошення в мережі, а також менеджер Хасбулли Курбан Амирасланов.

Офіційне запрошення від клубу "Барселона" (фото: instagram.com/hasbulla.mogomedov)

Реакція українських уболівальників

Запрошення викликало хвилю обурення серед українських фанатів. На тлі повномасштабної війни Росії проти України "Барселона" демонструє взаємодію з російським інфопростором.

Вболівальники відзначають, що подібні кроки суперечать публічній підтримці України з боку Іспанії та виглядають як відверта непослідовність.

Скандали у минулому

Це вже не перший випадок, коли "Барселона" опиняється у центрі скандалу через співпрацю з російською стороною.

У 2023 році кілька гравців клубу знялися у проморолику для російського стрімінгового сервісу Okko Sport.

У ролику футболісти дякували фанам із країни-агресора за підтримку та заявляли, що скоро побачаться.

Тоді генеральний директор донецького "Шахтаря" публічно відреагував на відео й очікував вибачень від каталонського клубу.