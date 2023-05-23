"Барселона" прикрилася підтримкою України в скандалі з вітанням росіян

Про це "Барселона" оголосила в офіційній заяві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tribuna.com .

Іспанський гранд прокоментував інцидент за участі оборонця Алекса Бальде та хавбека Серхі Роберто. У суботу в мережі з'явилося відео, в якому вони дякують росіянам за підтримку впродовж чемпіонського сезону та пообіцяли "невдовзі побачитися".

"Ми хочемо підкреслити нашу прихильність до мирного вирішення конфлікту та віру у цінність спорту, як інструменту для зближення народів. Ми ще раз висловлюємо свою підтримку українського народу та глибоко шкодуємо, що це звернення образило наших вболівальників в Україні", – йдеться у відповіді "блаугранас".

Утім, визнати помилковим запис відео в "Барсі" не наважилися. Натомість вирішили пригадати участь клубу в допомозі українським біженцям, а також записане в березні торік звернення президента Жоана Лапорти. Очільник каталонців тоді підтримав українців і назвав війну РФ проти України "невиправданою".

"Послання президента клубу залишається актуальним і зараз, оскільки ми не забули наших вболівальників в Україні. Ми не тільки пропонуємо їм нашу цілковиту підтримку, а й сподіваємося, що незабаром вони зможуть жити в мирі на своїй батьківщині", – додали в "Барселоні".

Фото: Офіційний коментар "Барселони" щодо ситуації з відео Бальде та Серхі (ua.tribuna.com)

Бальде та Серхі записали відео за проханням офіційного транслятора Ла Ліги в Росії. Футболісти виявилися недалекоглядними, оскільки не узгодили свої дії з менеджментом "блаугранас". Поява запису викликала шквал критики в Україні, а провідні вітчизняні команди влаштували флешмоб із осудом безпринципності "Барселони".