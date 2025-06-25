"Барселона" знову вдома: коли відбудеться перший матч на оновленому "Камп Ноу"

Іспанська "Барселона" офіційно оголосила дату повернення на легендарний стадіон "Камп Ноу", який два роки перебував на реконструкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт іспанського гранда.

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Першим матчем після оновлення має стати традиційний Кубок Жоана Гампера, який каталонський клуб планує провести 10 серпня.

Суперником у цьому поєдинку стане італійська команда "Комо".

Анонс повернення на "Камп Ноу" (фото: facebook.com/fcbarcelona)

У якому стані стадіон зараз?

Попри чітку дату, остаточне повернення на арену залежить від отримання низки дозволів.

"Барса" вже передала необхідні документи до міської ради. Розгляд може зайняти орієнтовно два тижні.

Якщо всі дозволи будуть надані у липні, команда зможе зіграти матч на рідному стадіоні в серпні.

Стадіон майбутнього: що зміниться?

Ремонтні роботи на "Камп Ноу" розпочалися влітку 2023 року.

Одним із головних завдань було збільшення місткості до 105 тисяч глядачів, а також модернізація інфраструктури.

Завдяки реконструкції арена отримає:

найбільший дах у Європі

нові VIP-сектори

сучасні медіазони

екологічні технології, включно з 18 тисячами квадратних метрів сонячних панелей.

Після 10 серпня стадіон буде відкритий не повністю - місткість тимчасово становитиме 60%. Повне завершення проєкту очікується у 2026 році.

Також зазначимо, що до назви стадіону, на реконструкцію якого піде в загальному близько 1,475 млрд євро, буде додано назву титульного спонсора клубу - Spotify.

Реконструкція "Камп Ноу" триває (фото: fcbarcelona.com)

Що було раніше?

Каталонський клуб сподівався повернутися до кінця 2024 року, але численні затримки зробили цей план неможливим. Пізніші терміни повернення у лютому та травні також були пропущені.

Весь цей час команда проводила домашні матчі на Олімпійському стадіоні в Монжуїку, який вміщує 55 тисяч глядачів.