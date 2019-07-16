ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Барселона" выдвинула новое предложение ПСЖ по Неймару

Новости » Спорт    16.07.2019 - 15:14
"Барселона" выдвинула новое предложение ПСЖ по Неймару
Фото: Неймар (psg.fr)

Стартовое предложение таково: 40 млн евро, а также два футболиста

"Барселона" обратилась к ПСЖ с новым предложением по приобретению бразильского нападающего Неймара, который не намерен продолжать выступать за парижан. Об этом сообщает испанское издание AS.

Каталонский клуб готов отдать Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле, а также заплатить 40 млн евро. В ПСЖ вряд ли примут этот вариант. Владелец парижского клуба шейх Аль-Хелайфи намерен вернуть выплаченные за игрока 222 млн евро и потраченную сумму на зарплату игроку.

Однако "Барса" не может позволить себе эту сумму, поскольку уже заплатила 120 млн евро за французского нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна и может столкнуться с нарушением финансового фэйр-плей.

"Барселона" испытывает финансовые проблемы с трансфером Гризманна "Барселона" определилась с суммой, которую готова заплатить за Неймара
Новости Украины БарселонаПСЖНеймарпредложение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь