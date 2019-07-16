"Барселона" выдвинула новое предложение ПСЖ по Неймару

Фото: Неймар (psg.fr)

Стартовое предложение таково: 40 млн евро, а также два футболиста

"Барселона" обратилась к ПСЖ с новым предложением по приобретению бразильского нападающего Неймара, который не намерен продолжать выступать за парижан. Об этом сообщает испанское издание AS.

Каталонский клуб готов отдать Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле, а также заплатить 40 млн евро. В ПСЖ вряд ли примут этот вариант. Владелец парижского клуба шейх Аль-Хелайфи намерен вернуть выплаченные за игрока 222 млн евро и потраченную сумму на зарплату игроку.

Однако "Барса" не может позволить себе эту сумму, поскольку уже заплатила 120 млн евро за французского нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна и может столкнуться с нарушением финансового фэйр-плей.