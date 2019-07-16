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"Барселона" висунула нову пропозицію ПСЖ щодо Неймара

Новини » Спорт    16.07.2019 - 15:14
"Барселона" висунула нову пропозицію ПСЖ щодо Неймара
Фото: Неймар (psg.fr)

Стартова пропозиція така: 40 млн євро, а також два футболісти

"Барселона" звернулася до ПСЖ з новою пропозицією з придбання бразильського нападника Неймара, який не має наміру продовжувати виступати за парижан. Про це повідомляє іспанське видання AS.

Каталонський клуб готовий віддати Філіпа Коутіньйо і Усмана Дембеле, а також заплатити 40 млн євро. У ПСЖ навряд чи візьмуть цей варіант. Власник паризького клубу шейх Аль-Хелайфі має намір повернути виплачені за гравця 222 млн євро і витрачену суму на зарплату гравцеві.

Однак "Барса" не може дозволити собі цю суму, оскільки вже заплатила 120 млн євро за французького нападника мадридського "Атлетіко" Антуана Грізманна і може зіткнутися з порушенням фінансового фейр-плей.

"Барселона" має фінансові проблеми з трансфером Грізманна "Барселона" визначилася з сумою, яку готова заплатити за Неймара
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