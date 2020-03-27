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"Барселона" сократила зарплаты и рабочий день из-за коронавируса

Новости » Спорт     27.03.2020 - 11:52
"Барселона" сократила зарплаты и рабочий день из-за коронавируса
Фото: "Барселона" принимает ряд антикризисных мер из-за коронавируса (facebook.com/fcbarcelona)

Клуб принимает ряд антикризисных мер

Каталонская "Барселона" приняла ряд антикризисных мер из-за остановки сезона в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Рабочий день будет сокращен для всех сотрудников и, как следствие, пропорционально сокращена заработная плата, предусмотренная контрактами. Меры касаются как спортивного, так и неспортивного персонала клуба.

"Меры, принимаемые ФК "Барселона", опираются на трудовое законодательство и соответствие критериям соразмерности и справедливости. Наша цель - возобновление деятельности клуба как можно скорее", - говорится в заявлении.

Кроме того, спортивные объекты "Барселоны" на время эпидемии перейдут в ведение департамента здравоохранения Женералитета Каталонии.

Ранее каталонский клуб приостановил любую активность первой команды из-за распространения пандемии.

Напомним, руководство каталонцев намерено провести перестройку состава. "Барселона" готова рассмотреть предложения по восьми игрокам команды в летнее трансферное окно поскольку финансовые возможности клуба пошатнутся через коронавирус.

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