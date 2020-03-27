"Барселона" скоротила зарплати і робочий день через коронавірус

Фото: "Барселона" вживає низку антикризових заходів через коронавируса (facebook.com/fcbarcelona)

Клуб вживає низку антикризових заходів

Каталонська "Барселона" вживає низку антикризових заходів через зупинку сезону у зв'язку з епідемією коронавірусу. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Робочий день буде скорочений для всіх співробітників і, як наслідок, пропорційно скорочено заробітну плату, передбачена контрактами. Заходи стосуються як спортивного, так і неспортивного персоналу клубу.

"Заходи, що вживаються ФК "Барселона", спираються на трудове законодавство і відповідність критеріям пропорційності і справедливості. Наша мета - відновлення діяльності клубу якомога швидше", - йдеться в заяві.

Крім того, спортивні об'єкти "Барселони" на час епідемії перейдуть у відання департаменту охорони здоров'я Женералітета Каталонії.

Раніше каталонський клуб припинив будь-яку активність першої команди через поширення пандемії.

Нагадаємо, керівництво каталонців має намір провести перебудову складу. "Барселона" готова розглянути пропозиції щодо восьми гравцям команди в літнє трансферне вікно оскільки фінансові можливості клубу похитнуться через коронавірус.