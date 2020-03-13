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"Барселона" приостанавливает всю свою деятельность из-за коронавируса

Новости » Спорт     13.03.2020 - 15:04
"Барселона" приостанавливает всю свою деятельность из-за коронавируса
Фото: игроки "Барселоны" на встрече с Бартомеу (twitter.com/FCBarcelona)

Испанский чемпионат и Лига чемпионов уже отменили проведение матчей

"Барселона" решила приостановить любую активность первой команды на неопределенный срок из-за распространения коронавируса. Об этом информируется на сайте каталонского клуба.

Сегодня президент клуба Жозеп Бартомеу провел встречу с игроками, на которой врачи рассказали футболистам о текущей ситуации.

"Учитывая состояние здоровья и в соответствии с рекомендациями медицинской службы, первая футбольная команда приостанавливает всю свою деятельность до специального уведомления", - говорится в сообщении.

Ранее все турниры, в которых "сине-гранатовые" принимают участие, были приостановлены. Сегодня, 13 марта, было объявлено о приостановлении нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Каталонцы должны были встретиться с "Наполи" 18 марта на "Камп Ноу" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ. В первой игре в Неаполе между командами была зафиксирована ничья.

Из-за эпидемии испанская Ла Лига перенесла два ближайших тура чемпионата. Также временно отказались от проведения матчей в Англии, Италии, Франции и ряде других европейских стран.

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