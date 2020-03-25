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"Барселона" готова расстаться сразу с восемью игроками

Новости » Спорт     25.03.2020 - 15:43
"Барселона" готова расстаться сразу с восемью игроками
Фото: "Барса" готова расстаться с Ракитичем, Гризманном и еще 6 игроками (fcbarcelona.com)

Финансовые возможности клуба пошатнутся из-за коронавируса

Каталонская "Барселона" намерена провести перестройку состава и готова рассмотреть предложения по восьми игрокам команды в летнее трансферное окно. Об этом информирует Sport.es.

По завершении сезона клуб намерен усилить состав и пригласить пять новичков на позиции в атакующей линии, полузащите и обороне. Однако пауза в сезоне, связанная с пандемией коронавируса, серьезно снизит финансовые возможности "сине-гранатовых" летом.

В связи с этим, "Барселона" готова продать или обменять на других футболистов следующих игроков: Ивана Ракитича, Артуро Видаля, Самюэля Юмтити, Мартина Брэйтуэйта, Филиппе Коутинью, Хуниора Фирпо, Антуана Гризманна и Нето.

Напомним, "Бавария" контактировала с "Барселоной" на предмет трансфера вратаря Марка-Андре тер Штегена.

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