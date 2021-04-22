"Барселона" пока не выходит из Суперлиги и жалуется на давление

В "Барселоне" заявили, что не выходят из участников европейской Суперлиги, поскольку это станет "исторической ошибкой". В команде пожаловались на сильное давление из-за этого решения.
Об этом сообщила пресс- служба клуба.
"Отказ от возможности стать частью этого проекта (Суперлиги, - ред.) в качестве одного из его учредителей был бы исторической ошибкой. Как один из ведущих спортивных клубов мира, мы стремимся всегда быть в авангарде, что является неотъемлемой частью идентичности клуба и его спортивного, социального и институционального духа", - указали в клубе.
В клубе отметили, что мировой футбол требует структурных социально-экономических реформ и повышения интереса зрителей по всему миру. Также в "Барселоне" подчеркнули, что реакция на создание Суперлиги должна быть тщательно изучена. "Необходимо провести гораздо более глубокий анализ причин, вызвавших эту реакцию, чтобы рассмотреть подходящий подход для решения всех проблем в интересах мирового футбола. Углубленный анализ требует времени и необходимого хладнокровия во избежание каких-либо опрометчивых действий", - уточняется в заявлении.
Кроме того, в испанском клубе подчеркнули, что суд уже предоставил срочную правовую защиту в соответствии с запросом, тем самым подтверждая право инициативы со стороны клубов-учредителей Суперлиги. "В связи с этим ФК "Барселона» считает неправильным устанавливать необходимый процесс размышлений и дебатов в соответствии с критериями неоправданного давления и запугивания", - добавили в команде.
Напомним, ранее 12 топ-клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы. Организаторами нового проекта стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ман Сити", "Ман Юнайтед", "Тоттэнхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико".
В УЕФА осудили новый турнир и пригрозили всем клубам и игрокам исключением из всех турниров под своей эгидой, в том числе и из национальных чемпионатов.
В ночь на 21 апреля, всего спустя два дня после объявления о создании Суперлиги, "Ман Сити", "Челси", "Ман Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" объявили о выходе из турнира. После этого организаторы Суперлиги объявили, что проект приостановлен для "преобразования".