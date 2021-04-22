"Барселона" поки не виходить з Суперліги і скаржиться на тиск

В "Барселоні" заявили, що не виходять з учасників європейської Суперліги, оскільки це стане "історичною помилкою". У команді поскаржилися на сильний тиск з-за цього рішення.
Про це повідомила прес-служба клубу.
"Відмова від можливості стати частиною цього проєкту (Суперліги, - ред.) В якості одного з його засновників був би історичною помилкою. Як один з провідних спортивних клубів світу, ми прагнемо завжди бути в авангарді, що є невід'ємною частиною ідентичності клубу і його спортивного, соціального та інституційного духу ", - вказали в клубі.
У клубі зазначили, що світовий футбол вимагає структурних соціально-економічних реформ і підвищення інтересу глядачів по всьому світу. Також в "Барселоні" підкреслили, що реакція на створення Суперліги повинна бути ретельно вивчена. "Необхідно провести набагато глибший аналіз причин, що викликали цю реакцію, щоб розглянути відповідний підхід для вирішення всіх проблем в інтересах світового футболу. Поглиблений аналіз вимагає часу і необхідного холоднокровності, щоб уникнути будь-яких необачних дій", - уточнюється в заяві.
Крім того, в іспанському клубі підкреслили, що суд вже надав термінову правовий захист відповідно до запиту, тим самим підтверджуючи право ініціативи з боку клубів-засновників Суперліги. "У зв'язку з цим ФК" Барселона "вважає неправильним встановлювати необхідний процес роздумів і дебатів відповідно до критеріїв невиправданого тиску і залякування", - додали в команді.
Нагадаємо, раніше 12 топ-клубів оголосили про створення нового турніру - Суперліги Європи. Організаторами нового проєкту стали "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "Ман Юнайтед", "Тоттенхем", "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал"і "Атлетіко".
В УЄФА засудили новий турнір і пригрозили всім клубам і гравцям виключенням з усіх турнірів під своєю егідою, в тому числі і з національних чемпіонатів.
У ніч на 21 квітня, всього через два дні після оголошення про створення Суперліги, "Ман Сіті", "Челсі", "Ман Юнайтед", "Арсенал", "Ліверпуль" і " Тоттенхем" оголосили про вихід з турніру. Після цього організатори Суперліги оголосили, що проєкт призупинено для"перетворення".