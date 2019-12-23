"Барселона" лидирует по размеру зарплаты в мировом спорте

Каталонский футбольный клуб "Барселона" лидирует по размеру базовой средней заработной платы среди всех спортивных команд мира. Об этом говорится в исследовании Sportingintelligence за 2019 год.

В ходе исследования были проанализированы данные 350 команд, 18 лиг в 7 видах спорта: футболе, бейсболе, баскетболе, крикете, хоккее, австралийском футболе и американском футболе.

Средняя зарплата в «Барселоне» составляет 12,284 млн долларов в год. На втором месте расположился мадридский "Реал" (11,154 млн), третий идет туринский "Ювентус" (10,106 млн). Интересно, что итальянский клуб еще два года назад занимал лишь 32 место в этом списке, однако резко взлетел с приходом Криштиану Роналду.

Места с четвертого по одиннадцатое занимают клубы НБА. На 12 позиции расположился французский футбольный клуб ПСЖ. Английские команды не попали в топ-10. "Манчестер Сити" идет на 13 месте (около 9 млн долларов).

Напомним, "Барселона" в ближайшее зимнее трансферное окно намерена сосредоточиться на продаже нескольких игроков команды, а не на подписании новичков.