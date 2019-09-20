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"Барселона" намерена зимой продать ряд футболистов

Новости » Спорт    20.09.2019 - 12:54
"Барселона" намерена зимой продать ряд футболистов
Фото: тренировка игроков "Барселоны" (twitter.com/fcbarcelona)

Каталонцы хотят сбалансировать свои финансовые показатели

Каталонская "Барселона" в ближайшее зимнее трансферное окно намерена сосредоточиться на продаже нескольких игроков команды, а не на подписании новичков. Об этом сообщает Marca.

"Сине-гранатовые" в январе постараются сбалансировать свои финансовые показатели, которые им необходимо будет представить по итогам отчетного периода (30 июня).

По информации издания, на трансфер будут выставлены полузащитники Иван Ракитич и Артуро Видаль, а также защитник Самуэль Юмтити.

Ранее в тренерском штабе каталонцев отмечали, что в клубе наблюдается высокая конкуренция в линии полузащиты.

"Барселона" является действующим чемпионом Испании. В текущем первенстве после четырех туров каталонский клуб занимает пятое место в турнирной таблице. Ранее каталонцы сыграли вничью с "Боруссией" в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

Напомним, мадридский "Реал" сможет себе позволить трансфер очередного звездного новичка следующим летом.

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