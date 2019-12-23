"Барселона" лідирує за розміром зарплати у світовому спорті

Каталонський футбольний клуб "Барселона" лідирує за розміром базової середньої заробітної плати серед усіх спортивних команд світу. Про це йдеться в дослідженні Sportingintelligence за 2019 рік.

Під час дослідження були проаналізовані дані 350 команд, 18 ліг в 7 видах спорту: футболі, бейсболі, баскетболі, крикеті, хокеї, австралійському футболі і американському футболі.

Середня зарплата в «Барселоні» становить 12,284 млн доларів на рік. На другому місці розташувався мадридський "Реал" (11,154 млн), третій йде туринський "Ювентус" (10,106 млн). Цікаво, що італійський клуб ще два роки тому займав лише 32 місце в цьому списку, однак різко злетів з приходом Кріштіану Роналду.

Місця з четвертого по одинадцятий займають клуби НБА. На 12 позиції розташувався французький футбольний клуб ПСЖ. Англійські команди не потрапили в топ-10. "Манчестер Сіті" йде на 13 місці (близько 9 млн доларів).

Нагадаємо, "Барселона" найближчим зимове трансферне вікно має намір зосередитися на продажу декількох гравців команди, а не на підписання новачків.