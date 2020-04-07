Абсолютный рекорд: к банковскому законопроекту подали более 16 тысяч правок

В законопроект о банках 2571-д ко второму чтению подали более 16 тысяч правок. Об этом сообщил Ярослав Железняк, заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады, на своей странице в Facebook.

Как отметил Железняк, ориентировочная точная цифра правок - 16 335, но пока секретариат работает над их сведением.

"Финальная цифра и абсолютный рекорд украинского парламента", - добавил он.

Железняк привел предыдущие рекорды количества правок в законопроекты в Раде:

1) 5700 поправок к проекту Конституции,

2) 4400 поправок в проекте Избирательного кодекса,

3) 4000 поправок к законопроекту о рынке земли,

4) 3400 поправок к законопроекту о процессуальных кодексах,

5) 2500 поправок к законопроекту "покупай украинское",

6) 2000 поправок к языковому законопроекту.

"То есть, наш законопроект 2571-д практически победил все эти законопроекты со своими правками, сложенные вместе", - добавил он.

Напомним, 31 марта Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот документ должно сделать невозможным возвращение национализированного "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому.

Для выделения помощи Украине, Международный валютный фонд ожидает окончательного принятие Верховной радой закона о банках и внесения изменений в государственный бюджет Украины.