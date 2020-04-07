Абсолютний рекорд: до банківського законопроекту подали понад 16 тисяч правок

До законопроекту про банки 2571-д до другого читання подали понад 16 тисяч правок. Про це повідомив Ярослав Железняк, заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної ради, на с своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Железняк, орієнтовна точна цифра правок - 16 335, але поки секретаріат працює над зведенням.

"Фінальна цифра і абсолютний рекорд українського парламенту", - додав він.

Железняк навів попередні рекорди кількості правок до законопроектів у Раді:

1) 5700 правок до проекту Конституції,

2) 4400 правок до проекті Виборчого кодексу,

3) 4000 правок до законопроекту про ринок землі,

4) 3400 правок до законопроекту про процесуальні кодекси,

5) 2500 правок до законопроекту "купуй українське"

6) 2000 правок до мовного законопроекту.

"Тобто, наш законопроект 2571-д практично переміг всі ці законопроекти зі своїми правками складені разом", - додав він.

Нагадаємо, 31 березня Верховна рада України ухвалила в першому читанні законопроект щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Цей документ має унеможливити повернення націоналізованого "ПриватБанку" олігарху Ігорю Коломойському.

Для виділення допомоги Україні, Міжнародний валютний фонд очікує на остаточне ухвалення Верховною радою закону про банки та внесення змін до державного бюджету України.