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Усі банківські рахунки в Україні перевели на міжнародний стандарт IBAN

Новини » Економіка     13.01.2020 - 10:17
Усі банківські рахунки в Україні перевели на міжнародний стандарт IBAN
Фото: IBAN (treasury.gov.ua)

Після переходу на IBAN оформлення розрахункових документів повинно стати зручнішим

Остаточний перехід усіх розрахунків клієнтів банків на міжнародний стандарт IBAN відбувся з 13 січня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Як зазначається в повідомленні, відсьогодні клієнти банків можуть проводити розрахунки виключно з використанням рахунків у форматі IBAN.

"Завдяки скороченню кількості реквізитів використання цього міжнародного стандарту робить комфортнішим оформлення розрахункових документів", - додали в НБУ.

Нагадаємо, що усі банки України повністю завершили перехід на міжнародний стандарт номера банківського рахунка IBAN з 1 листопада 2019 року.

Для України IBAN складається із 29 літерно-цифрових символів: коду країни, контрольного розряду, коду банку та номера рахунку. У результаті запровадження IBAN за першими двома літерам одразу можливо розпізнати країну учасника розрахунку (UA - Україна), а за допомогою контрольного розряду - забезпечити уніфіковану перевірку рахунку клієнта на його коректність.

Як повідомляло РБК-Україна, Державна казначейська служба України 1 січня 2020 року ввела нові рахунки для зарахування податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів.

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