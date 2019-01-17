Банківська система стала прибутковою вперше за 5 років

Фото: Яків Смолій (Press office NBU)

За словами Смолія, населення збільшило гривневі вклади на 15% за рік

Банківська система стала прибутковою вперше за п'ять років. Про це заявив голова Національного банку України Яків Смолій у ході свого виступу у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зараз в Україні працює 77 банків, включаючи 4 державних та 22 банки з іноземним капіталом.

"У підсумку банківський сектор продемонстрував гарні результати. На сьогодні в Україні працює 77 банків, включаючи 4 державних та 22 банки з іноземним капіталом. Банківська система не лише стійка та прозора, а й вперше за 5 років прибуткова. Довіра населення до банківської системи зміцнюється, населення збільшило гривневі вклади на 15% за рік", - повідомив Смолій.

Нагадаємо, раніше Смолій під час виступу в Раді зазначив, що Україна в 2018 році досягла макрофінансової стабільності, якої не спостерігалося з 2013 року.

РБК-Україна також писало, що Національний банк України прогнозує незначні коливання курсу гривні до долара в 2019 році.

Додамо, перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів заявив, що Україна почала 2019 рік зі стабільними показниками економіки.