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На Банковой не исключают референдум по реформе земли во время каденции Зеленского

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Киев, Пятница 28 мая 2021 18:26
На Банковой не исключают референдум по реформе земли во время каденции Зеленского Фото: в Офисе президента допускают проведение референдума по реформе земли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк не исключает, что во время каденции Владимира Зеленского состоится референдум по реформе земли. По его словам, на референдум могут вынести вопрос права иностранцев на владение землей.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

"Референдум - это основа трансформации государства, на которой настаивает Зеленский. Безусловно, такие фундаментальные решения, как право пользования землей у иностранцев, мы вынесем на референдум. Но это не сегодня", - сказал Подоляк.

Представитель Банковой отметил, что референдум могут назначить в "любой момент".

"Это может год быть, может полгода, зависит от того, как будет идти трансформация земельных отношений. Вообще-то может (состояться референдум до конца каденции Зеленского - ред.), но я думаю, что к концу первого срока все эти реформы будут доведены до конца", - отметил он.

Напомним, 31 марта 2020 года Верховная рада одобрила закон о рынке земли. Согласно документу, допуск иностранцев к покупке земли в Украине будет возможен только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме.

Добавим, рынок земли в Украине должен заработать уже с 1 июля. В правительстве прогнозируют, что открытие рынка будет способствовать росту цен на сельскохозяйственные земли.

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