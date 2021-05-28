На Банковой не исключают референдум по реформе земли во время каденции Зеленского

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк не исключает, что во время каденции Владимира Зеленского состоится референдум по реформе земли . По его словам, на референдум могут вынести вопрос права иностранцев на владение землей.

"Референдум - это основа трансформации государства, на которой настаивает Зеленский. Безусловно, такие фундаментальные решения, как право пользования землей у иностранцев, мы вынесем на референдум. Но это не сегодня", - сказал Подоляк.

Представитель Банковой отметил, что референдум могут назначить в "любой момент".

"Это может год быть, может полгода, зависит от того, как будет идти трансформация земельных отношений. Вообще-то может (состояться референдум до конца каденции Зеленского - ред.), но я думаю, что к концу первого срока все эти реформы будут доведены до конца", - отметил он.