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На Банковій не виключають референдум щодо реформи землі під час каденції Зеленського

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Київ, П'ятниця 28 травня 2021 18:26
На Банковій не виключають референдум щодо реформи землі під час каденції Зеленського Фото: в Офісі президента допускають проведення референдуму щодо реформи землі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк не виключає, що під час каденції Володимира Зеленського відбудеться референдум щодо реформи землі. За його словами, на референдум можуть винести питання права іноземців на володіння землею.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

"Референдум - це основа трансформації держави, на якій наполягає Зеленський. Безумовно, такі фундаментальні рішення, як право користування землею в іноземців, ми винесемо на референдум. Але це не сьогодні", - сказав Подоляк.

Представник Банкової зазначив, що референдум можуть призначити в "будь-який момент".

"Це може рік бути, може півроку, залежить від того, як буде взагалі йти трансформація земельних відносин. Взагалі-то може (відбутися референдум до кінця каденції Зеленського - ред.), але я думаю, що до кінця першого терміну всі ці реформи будуть доведені до кінця", - зазначив він.

Нагадаємо, 31 березня 2020 року Верховна рада схвалила закон про ринок землі. Згідно з документом, допуск іноземців до купівлі землі в Україні буде можливим лише після прийняття відповідного рішення на загальнонаціональному референдумі.

Додамо, ринок землі в Україні має запрацювати вже з 1 липня. В уряді прогнозують, що відкриття ринку сприятиме зростанню цін на сільськогосподарські землі.

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