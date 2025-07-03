Банківська таємниця відійде в минуле: Мінфін наполягає на доступі податківців

Дія банківської таємниці в Україні у будь-якому разі буде обмежена. Міністерство фінансів веде "складну" дискусію з Національним банком.
Про це заявив заступник міністра фінансів Денис Улютін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео від члена фінансового комітету Ради Ярослава Железняка в Telegram.
"Щодо банківської таємниці, я вам чесно скажу: да, ми ведемо дискусію з Національним банком щодо доступу до банківської таємниці", - сказав Улютін під час обговорення законопроєкту про реєстр рахунків та банківських сейфів. Цей проєкт поки не містить обмеження банківської таємниці.
За його словами, це складна дискусія, але в Національній стратегії доходів записано, "що ми маємо до цього прийти".
"І це в будь-якому випадку буде", - сказав Улютін та заявив, що Мінфін має значні плани щодо фінансових реформ, які не сподобаються чиновникам.
Банки відповідно до законодавства є гарантами таємниці банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта (стаття 1076 Цивільного кодексу України). Зараз за рішенням суду правоохоронці та податкові органи можуть отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, але для цього їм необхідно навести доводи.
Раніше в НБУ виступали категорично проти скасування банківської таємниці - тобто позасудовому доступі до відомостей про банківські рахунки.
"Значення інституту банківської таємниці є не менш важливим, ніж визначений у Конституції принцип презумпції невинуватості, яка становить фундамент довіри в суспільстві", - сказав голова НБУ Андрій Пишний.
Нагадаємо, Мінфін в останньому меморандумі з МВФ повідомив про дискусію з НБУ про розширення підстав для досудового доступу податківців до інформації про надходження на банківські рахунки платників податків, відповідно до директив ЄС.
У Бюджетній декларації на 2026-2028 роки Мінфін повідомив про плани "розширення підстав для позасудового доступу податкових органів до інформації про обсяги коштів, що надходять на банківські рахунки платників податків".
Детальніше про банківську таємницю читайте в матеріалі РБК-Україна "Банківська таємниця. Хто та чому може отримати інформацію про рахунки українців".
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