Банківська картка з 6 років та право на приватність: як зміняться права дітей в Україні

В Україні пропонують оновити юридичний статус дитини та розширити її цивільні можливості. Нові норми Цивільного кодексу можуть кардинально змінити правила гри у відносинах "батьки-діти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект нового Цивільного кодексу, який перебуває на розгляді в парламенті.
Головне:
У документі вказується, що дитиною вважається особа від народження до 18 років (повноліття). При цьому, у відносинах з батьками повнолітні дочка чи син зберігають юридичний статус дитини.
Градація дітей за віком:
В новому Цивільному кодексі вказано, що малолітня дитина має право на:
Крім того, вказується, що малолітні діти можуть звертатися до органів опіки чи суду за захистом своїх цивільних прав, зокрема порушених батьками.
Також зазначається, що діти можуть самостійно робити дрібні покупки. Мається на увазі купівля недорогих речей, які потрібні дитині щодня і зрозумілі їй за віком.
А з 6 років, згідно до запропонованого документу, дитина може самостійно здійснювати платіжні операції з використанням емітованих на її імʼя електронних платіжних засобів для дрібних покупок.
У документі також прописано, що малолітня дитина не несе відповідальності за завдану нею шкоду.
Зазначимо, наразі новий проект Цивільного кодексу лише знаходиться на розляді в Раді, документ не є ухваленим.