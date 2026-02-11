RU

Общество Образование Деньги Изменения

Банковская карта с 6 лет и право на приватность: как изменятся права детей в Украине

Фото: новый Гражданский кодекс может изменить права детей (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

В Украине предлагают обновить юридический статус ребенка и расширить его гражданские возможности. Новые нормы Гражданского кодекса могут кардинально изменить правила игры в отношениях "родители-дети".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект нового Гражданского кодекса, который находится на рассмотрении в парламенте.

Читайте также: Брака с 14 лет в Украине не будет? Скандальный законопроект решили изменить

Главное:

  • Банковские карты с 6 лет: Детям официально хотят разрешить самостоятельно оплачивать покупки с помощью собственных карт.
  • Право на приватность: В Гражданском кодексе появится норма о праве ребенка на личное пространство и собственное мнение о своей жизни.
  • Ребенок после 18: Для родителей сын или дочь юридически будут оставаться "детьми" даже после совершеннолетия.
  • Суд против родителей: Малолетние дети получат право самостоятельно обращаться в полицию или суд, если их права нарушают взрослые (в том числе и родители).
  • Статус документа: Эти нормы содержатся в проекте нового Гражданского кодекса, который сейчас находится на рассмотрении в Раде и еще не вступил в силу.

Кто такой ребенок?

В документе указывается, что ребенком считается лицо от рождения до 18 лет (совершеннолетия). При этом, в отношениях с родителями совершеннолетние дочь или сын сохраняют юридический статус ребенка.

Градация детей по возрасту:

  • Малолетний - от рождения до 14 лет.
  • Несовершеннолетний - от 14 до 18 лет.

Права малолетнего ребенка

В новом Гражданском кодексе указано, что малолетний ребенок имеет право на:

  • имя,
  • честь и достоинство,
  • личное пространство (приватность),
  • высказывание собственного мнения по вопросам своей жизни,
  • результаты своей интеллектуальной, творческой деятельности,
  • участие в детских общественных организациях,
  • самозащита своих гражданских прав.

Кроме того, указывается, что малолетние дети могут обращаться в органы опеки или суд за защитой своих гражданских прав, в частности нарушенных родителями.

Также отмечается, что дети могут самостоятельно делать мелкие покупки. Имеется в виду покупка недорогих вещей, которые нужны ребенку ежедневно и понятны ему по возрасту.

А с 6 лет, согласно предложенному документу, ребенок может самостоятельно осуществлять платежные операции с использованием эмитированных на его имя электронных платежных средств для мелких покупок.

В документе также прописано, что малолетний ребенок не несет ответственности за причиненный им вред.

Отметим, сейчас новый проект Гражданского кодекса только находится на рассмотрении в Раде, документ не является принятым.

