Банковская карта с 6 лет и право на приватность: как изменятся права детей в Украине

В Украине предлагают обновить юридический статус ребенка и расширить его гражданские возможности. Новые нормы Гражданского кодекса могут кардинально изменить правила игры в отношениях "родители-дети".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект нового Гражданского кодекса, который находится на рассмотрении в парламенте.
Главное:
В документе указывается, что ребенком считается лицо от рождения до 18 лет (совершеннолетия). При этом, в отношениях с родителями совершеннолетние дочь или сын сохраняют юридический статус ребенка.
Градация детей по возрасту:
В новом Гражданском кодексе указано, что малолетний ребенок имеет право на:
Кроме того, указывается, что малолетние дети могут обращаться в органы опеки или суд за защитой своих гражданских прав, в частности нарушенных родителями.
Также отмечается, что дети могут самостоятельно делать мелкие покупки. Имеется в виду покупка недорогих вещей, которые нужны ребенку ежедневно и понятны ему по возрасту.
А с 6 лет, согласно предложенному документу, ребенок может самостоятельно осуществлять платежные операции с использованием эмитированных на его имя электронных платежных средств для мелких покупок.
В документе также прописано, что малолетний ребенок не несет ответственности за причиненный им вред.
Отметим, сейчас новый проект Гражданского кодекса только находится на рассмотрении в Раде, документ не является принятым.