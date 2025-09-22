ua en ru
Пн, 22 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ефект дешевого урожаю зникає: вересень може принести новий виток інфляції в Україні

Україна, Понеділок 22 вересня 2025 09:01
UA EN RU
Ефект дешевого урожаю зникає: вересень може принести новий виток інфляції в Україні Фото: овочі та фрукти не врятують показник інфляції (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У серпні українці зекономили на овочах та фруктах, які суттєво подешевшали. Проте експерти попереджають: сезонне здешевлення добігає кінця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Ціни на овочі та фрукти знизились

Споживчі ціни на овочі впали одразу на 12,7 %, а на фрукти - на 10,2 %. Крім того, на 1 % подешевшав цукор.

Водночас інші продукти харчування подорожчали: макарони - на 0,3 %, м’ясо та м’ясопродукти - на 2 %, яйця - на 2,3 %.

Як це відрізняється від минулого року

Минулоріч у серпні подешевшали лише фрукти (-7,4 %), тоді як падіння цін на овочі було зафіксовано в липні 2024 року (-19,6 %). У серпні ж 2024-го їх вартість зросла на 5,2 %.

Теперішня тенденція дозволяє українцям зекономити на базових продуктах, однак фахівці попереджають: ефект сезонного здешевлення невдовзі вичерпається.

Прогнози на вересень

Очікуваний урожай овочів перевищує минулорічний на 5,3 %. Тому у вересні суттєвих змін у цінах не прогнозують.

За даними Мінфіну, ціни на моркву, буряк і огірки майже не змінились, тоді як помідори, перець та цибуля демонструють невелике зростання. Капуста та картопля продовжують дешевшати.

Інфляційний ефект

Фахівці наголошують, що овочі й надалі стримуватимуть інфляцію, але їхній вплив поступово слабшає. Тим часом по інших групах товарів очікується наростання інфляційного тиску.

Це означає, що зростання цін на продукти харчування, за винятком сезонних овочів, у найближчі місяці може прискоритися.

Прогнози щодо інфляції

За даними Держстату, у травні 2025 року інфляція в Україні прискорилася 15,9%. Потім протягом трьох місяців зростання цін сповільнювалося до 13,2% у серпні. Два місяці поспіль - у липні та серпні - в Україні спостерігалася сезонна дефляція. Ціни знижувалися через здешевлення овочів і фруктів нового врожаю.

За словами глави НБУ Андрія Пишного, тенденція до уповільнення інфляції збережеться й надалі. На це впливатимуть нові врожаї та політика регулятора.

НБУ в липні переглянув прогноз загальної інфляції на 2025 рік - тепер вона очікується на рівні 9,7% (раніше прогнозували нижчий показник - 8,7%). У 2026 році зниження продовжиться - до 6,6%, а до цільового рівня в 5% інфляція повернеться тільки у 2027 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни в Україні Інфляція в Україні
Новини
КАБи на Запоріжжя та ''Шахеди'' на Київщині: всі наслідки нічного удару РФ по Україні
КАБи на Запоріжжя та ''Шахеди'' на Київщині: всі наслідки нічного удару РФ по Україні
Аналітика
Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"