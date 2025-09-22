Ефект дешевого урожаю зникає: вересень може принести новий виток інфляції в Україні
У серпні українці зекономили на овочах та фруктах, які суттєво подешевшали. Проте експерти попереджають: сезонне здешевлення добігає кінця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".
Ціни на овочі та фрукти знизились
Споживчі ціни на овочі впали одразу на 12,7 %, а на фрукти - на 10,2 %. Крім того, на 1 % подешевшав цукор.
Водночас інші продукти харчування подорожчали: макарони - на 0,3 %, м’ясо та м’ясопродукти - на 2 %, яйця - на 2,3 %.
Як це відрізняється від минулого року
Минулоріч у серпні подешевшали лише фрукти (-7,4 %), тоді як падіння цін на овочі було зафіксовано в липні 2024 року (-19,6 %). У серпні ж 2024-го їх вартість зросла на 5,2 %.
Теперішня тенденція дозволяє українцям зекономити на базових продуктах, однак фахівці попереджають: ефект сезонного здешевлення невдовзі вичерпається.
Прогнози на вересень
Очікуваний урожай овочів перевищує минулорічний на 5,3 %. Тому у вересні суттєвих змін у цінах не прогнозують.
За даними Мінфіну, ціни на моркву, буряк і огірки майже не змінились, тоді як помідори, перець та цибуля демонструють невелике зростання. Капуста та картопля продовжують дешевшати.
Інфляційний ефект
Фахівці наголошують, що овочі й надалі стримуватимуть інфляцію, але їхній вплив поступово слабшає. Тим часом по інших групах товарів очікується наростання інфляційного тиску.
Це означає, що зростання цін на продукти харчування, за винятком сезонних овочів, у найближчі місяці може прискоритися.
Прогнози щодо інфляції
За даними Держстату, у травні 2025 року інфляція в Україні прискорилася 15,9%. Потім протягом трьох місяців зростання цін сповільнювалося до 13,2% у серпні. Два місяці поспіль - у липні та серпні - в Україні спостерігалася сезонна дефляція. Ціни знижувалися через здешевлення овочів і фруктів нового врожаю.
За словами глави НБУ Андрія Пишного, тенденція до уповільнення інфляції збережеться й надалі. На це впливатимуть нові врожаї та політика регулятора.
НБУ в липні переглянув прогноз загальної інфляції на 2025 рік - тепер вона очікується на рівні 9,7% (раніше прогнозували нижчий показник - 8,7%). У 2026 році зниження продовжиться - до 6,6%, а до цільового рівня в 5% інфляція повернеться тільки у 2027 році.