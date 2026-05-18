Банки обмежують перекази: яким ФОПам можуть заблокувати рахунки

З серпня 2026 року деякі ФОПи й компанії зіткнуться з жорсткими обмеженнями на банківські перекази. І далеко не всі знають, як до цього підготуватися.
РБК-Україна з'ясовувало у адвоката, керівника ЮК "Prima Leader Group" Діни Дрижакової, що це означає на практиці і як бізнесу підготуватися.
Головне:
14 травня 25 провідних банків та фінансових установ України підписали оновлений Меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг". Він передбачає конкретні ліміти на щомісячні перекази для деяких ФОП. У деяких випадках можливе також блокування рахунків.
Мета - боротьба з так званими "дропами" й схемами виведення грошей. Простіше кажучи, банки домовились разом контролювати підозрілі операції та обмінюватись інформацією про ризикових клієнтів.
Як зазначила адвокат, обмеження стосуються двох категорій підприємців:
Для звичайних фізичних осіб нічого не змінюється.
"Обмеження вводяться поступово, протягом 2026 року", - зазначила Діна Дрижакова.
З серпня 2026 року діятимуть такі обмеженя:
З листопада 2026 року ліміти знижуються:
Важливий нюанс: ліміти вводяться не постановою Національного банку, а угодою між самими банками.
"Банки діють у межах своєї комерційної та операційної правосуб'єктності. Дотримуючись умов меморандуму, вони уніфікують свої внутрішні правила фінансового моніторингу, щоб уникнути санкцій з боку НБУ за недостатній контроль над ризиковими операціями", - пояснює Дрижакова.
Тобто жодного закону немає, але 25 банків домовились діяти однаково. На практиці це означає, що обійти правила, просто перейшовши до іншого банку, не вийде.
За словами Дрижакової, найбільше перевірятимуть новостворені ФОП та компанії, що зареєстровані до пів року тому. Банки прискіпливіше дивитимуться на суть операцій та їхню доцільність.
"Новоствореним ФОП та компаніям слід готуватися до того, що процедура відкриття рахунку та перші 6 місяців роботи супроводжуватимуться підвищеним інтересом з боку банківського фінімоніторингу", - каже адвокат.
Щоб збільшити ліміт, потрібно надати банку документи:
Якщо підприємець вирішив "реанімувати" стару компанію або ФОП для нового проєкту, одразу проводити великі обороти не вийде.
У такому разі адвокат Діна Дрижакова радить заздалегідь оновити анкету клієнта в банку, пояснити, чому змінилась бізнес-модель, а також надати первинні документи під майбутні операції.
Без цього є ризик раптового блокування рахунку.
Для юридичних осіб банки розробили перелік маркерів ризику. Якщо збігаються два і більше - обмеження вмикаються автоматично.
Ось основні ознаки:
"Для легального бізнесу, який працює прозоро та має первинну документацію, нові правила створять лише додатковий бюрократичний клопіт - необхідність надсилати документи банку для підтвердження лімітів", - зазначає Дрижакова.
Водночас для тих, хто торгує онлайн без реєстрації касових операцій або використовує чужі реквізити, простору для маневру стає суттєво менше.
Як повідомляло РБК-Україна, нові обмеження на банківські перекази стосуватимуться лише певних категорій підприємців, а не всіх українців.
Тим часом РБК-Україна раніше писало про те, що запровадження ПДВ для ФОПів може призвести до зростання цін. Кінцевим платником стане споживач.