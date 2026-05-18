Банки ограничивают переводы: каким ФОПам могут заблокировать счета

Главное: Кто под ограничениями: новые ФОПы (до 6 месяцев с регистрации) и "спящие" компании, которые внезапно возобновили деятельность.

новые ФОПы (до 6 месяцев с регистрации) и "спящие" компании, которые внезапно возобновили деятельность. Два этапа: первые лимиты заработают с августа 2026 года, более жесткие - с ноября 2026 года.

первые лимиты заработают с августа 2026 года, более жесткие - с ноября 2026 года. Не постановление НБУ: ограничения вводятся через соглашение между 25 банками, а не через регуляторный акт.

ограничения вводятся через соглашение между 25 банками, а не через регуляторный акт. Можно увеличить лимит: клиент имеет право обратиться в банк с заявлением, но нужны документы - договоры, отчетность, счета-фактуры.

клиент имеет право обратиться в банк с заявлением, но нужны документы - договоры, отчетность, счета-фактуры. Риск блокировки: "спящий" бизнес без обновленной анкеты и объяснения изменений может получить замороженный счет.

"спящий" бизнес без обновленной анкеты и объяснения изменений может получить замороженный счет. Маркеры риска: отсутствие персонала, директор и учредитель в одном лице, массовый адрес регистрации - два и более совпадения включают ограничения автоматически.

14 мая 25 ведущих банков и финансовых учреждений Украины подписали обновленный Меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг". Он предусматривает конкретные лимиты на ежемесячные переводы для некоторых ФОП. В некоторых случаях возможна также блокировка счетов.

Цель - борьба с так называемыми "дропами" и схемами вывода денег. Проще говоря, банки договорились вместе контролировать подозрительные операции и обмениваться информацией о рисковых клиентах.

Кого коснутся новые правила

Как отметила адвокат, ограничения касаются двух категорий предпринимателей:

новые - ФОП и компании, зарегистрированные менее 6 месяцев назад;

- ФОП и компании, зарегистрированные менее 6 месяцев назад; "спящие" - те, кто длительное время не вел деятельности, но внезапно возобновил активность.

Для обычных физических лиц ничего не меняется.

"Ограничения вводятся постепенно, в течение 2026 года", - отметила Дина Дрыжакова.

С августа 2026 года будут действовать такие ограничения:

ФОП 1-й группы - до 600 тысяч гривен в месяц;

ФОП 2-й и 3-й групп - до 3 миллионов гривен в месяц;

юридические лица (с признаками рискованности) - до 5 миллионов гривен в месяц.

С ноября 2026 года лимиты снижаются:

ФОП 1-й группы - до 400 тысяч гривен в месяц;

ФОП 2-й и 3-й групп - до 1 миллиона гривен в месяц;

юридические лица - до 2 миллионов гривен в месяц.

Важный нюанс: лимиты вводятся не постановлением Национального банка, а соглашением между самими банками.

"Банки действуют в пределах своей коммерческой и операционной правосубъектности. Следуя условиям меморандума, они унифицируют свои внутренние правила финансового мониторинга, чтобы избежать санкций со стороны НБУ за недостаточный контроль над рисковыми операциями", - объясняет Дрыжакова.

То есть никакого закона нет, но 25 банков договорились действовать одинаково. На практике это означает, что обойти правила, просто перейдя в другой банк, не получится.

Что учесть новому бизнесу

По словам Дрыжаковой, больше всего будут проверять вновь созданные ФОП и компании, зарегистрированные до полугода назад. Банки будут придирчиво смотреть на суть операций и их целесообразность.

"Новосозданным ФОП и компаниям следует готовиться к тому, что процедура открытия счета и первые 6 месяцев работы будут сопровождаться повышенным интересом со стороны банковского финимониторинга", - говорит адвокат.

Чтобы увеличить лимит, нужно предоставить банку документы:

договоры с клиентами или поставщиками;

договоры аренды офиса или склада;

финансовую отчетность, счета-фактуры или подтверждение сезонного роста продаж.

Риски для "спящих" компаний

Если предприниматель решил "реанимировать" старую компанию или ФОП для нового проекта, сразу проводить большие обороты не получится.

В таком случае адвокат Дина Дрыжакова советует заранее обновить анкету клиента в банке, объяснить, почему изменилась бизнес-модель, а также предоставить первичные документы под будущие операции.

Без этого есть риск внезапной блокировки счета.

Как банки определяют "подозрительную" компанию

Для юридических лиц банки разработали перечень маркеров риска. Если совпадают два и более - ограничения включаются автоматически.

Вот основные признаки:

нет наемных работников;

учредитель и директор - одно лицо;

юридический адрес совпадает с десятками других компаний (так называемая "массовая регистрация").

"Для легального бизнеса, который работает прозрачно и имеет первичную документацию, новые правила создадут лишь дополнительные бюрократические хлопоты - необходимость отправлять документы банку для подтверждения лимитов", - отмечает Дрыжакова.

В то же время для тех, кто торгует онлайн без регистрации кассовых операций или использует чужие реквизиты, пространства для маневра становится существенно меньше.