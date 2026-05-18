Банки ограничивают переводы: каким ФОПам могут заблокировать счета

С августа 2026 года некоторые ФОПы и компании столкнутся с жесткими ограничениями на банковские переводы. И далеко не все знают, как к этому подготовиться.
РБК-Украина выясняло у адвоката, руководителя ЮК "Prima Leader Group" Дины Дрыжаковой, что это означает на практике и как бизнесу подготовиться.
Главное:
14 мая 25 ведущих банков и финансовых учреждений Украины подписали обновленный Меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг". Он предусматривает конкретные лимиты на ежемесячные переводы для некоторых ФОП. В некоторых случаях возможна также блокировка счетов.
Цель - борьба с так называемыми "дропами" и схемами вывода денег. Проще говоря, банки договорились вместе контролировать подозрительные операции и обмениваться информацией о рисковых клиентах.
Как отметила адвокат, ограничения касаются двух категорий предпринимателей:
Для обычных физических лиц ничего не меняется.
"Ограничения вводятся постепенно, в течение 2026 года", - отметила Дина Дрыжакова.
С августа 2026 года будут действовать такие ограничения:
С ноября 2026 года лимиты снижаются:
Важный нюанс: лимиты вводятся не постановлением Национального банка, а соглашением между самими банками.
"Банки действуют в пределах своей коммерческой и операционной правосубъектности. Следуя условиям меморандума, они унифицируют свои внутренние правила финансового мониторинга, чтобы избежать санкций со стороны НБУ за недостаточный контроль над рисковыми операциями", - объясняет Дрыжакова.
То есть никакого закона нет, но 25 банков договорились действовать одинаково. На практике это означает, что обойти правила, просто перейдя в другой банк, не получится.
По словам Дрыжаковой, больше всего будут проверять вновь созданные ФОП и компании, зарегистрированные до полугода назад. Банки будут придирчиво смотреть на суть операций и их целесообразность.
"Новосозданным ФОП и компаниям следует готовиться к тому, что процедура открытия счета и первые 6 месяцев работы будут сопровождаться повышенным интересом со стороны банковского финимониторинга", - говорит адвокат.
Чтобы увеличить лимит, нужно предоставить банку документы:
Если предприниматель решил "реанимировать" старую компанию или ФОП для нового проекта, сразу проводить большие обороты не получится.
В таком случае адвокат Дина Дрыжакова советует заранее обновить анкету клиента в банке, объяснить, почему изменилась бизнес-модель, а также предоставить первичные документы под будущие операции.
Без этого есть риск внезапной блокировки счета.
Для юридических лиц банки разработали перечень маркеров риска. Если совпадают два и более - ограничения включаются автоматически.
Вот основные признаки:
"Для легального бизнеса, который работает прозрачно и имеет первичную документацию, новые правила создадут лишь дополнительные бюрократические хлопоты - необходимость отправлять документы банку для подтверждения лимитов", - отмечает Дрыжакова.
В то же время для тех, кто торгует онлайн без регистрации кассовых операций или использует чужие реквизиты, пространства для маневра становится существенно меньше.
