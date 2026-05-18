ua en ru
Пн, 18 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Банки ограничивают переводы: каким ФОПам могут заблокировать счета

16:07 18.05.2026 Пн
4 мин
Юрист раскрыл "подводные камни" новых правил для ФОП
aimg Елена Чупровская
Банки ограничивают переводы: каким ФОПам могут заблокировать счета Фото: Банки ввели лимиты на переводы для новых ФОПов - кого коснутся ограничения (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

С августа 2026 года некоторые ФОПы и компании столкнутся с жесткими ограничениями на банковские переводы. И далеко не все знают, как к этому подготовиться.

РБК-Украина выясняло у адвоката, руководителя ЮК "Prima Leader Group" Дины Дрыжаковой, что это означает на практике и как бизнесу подготовиться.

Читайте также: Налоги и тарифы пойдут вверх: детали соглашения с МВФ и как это повлияет на украинцев

Главное:

  • Кто под ограничениями: новые ФОПы (до 6 месяцев с регистрации) и "спящие" компании, которые внезапно возобновили деятельность.
  • Два этапа: первые лимиты заработают с августа 2026 года, более жесткие - с ноября 2026 года.
  • Не постановление НБУ: ограничения вводятся через соглашение между 25 банками, а не через регуляторный акт.
  • Можно увеличить лимит: клиент имеет право обратиться в банк с заявлением, но нужны документы - договоры, отчетность, счета-фактуры.
  • Риск блокировки: "спящий" бизнес без обновленной анкеты и объяснения изменений может получить замороженный счет.
  • Маркеры риска: отсутствие персонала, директор и учредитель в одном лице, массовый адрес регистрации - два и более совпадения включают ограничения автоматически.

14 мая 25 ведущих банков и финансовых учреждений Украины подписали обновленный Меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг". Он предусматривает конкретные лимиты на ежемесячные переводы для некоторых ФОП. В некоторых случаях возможна также блокировка счетов.

Цель - борьба с так называемыми "дропами" и схемами вывода денег. Проще говоря, банки договорились вместе контролировать подозрительные операции и обмениваться информацией о рисковых клиентах.

Кого коснутся новые правила

Как отметила адвокат, ограничения касаются двух категорий предпринимателей:

  • новые - ФОП и компании, зарегистрированные менее 6 месяцев назад;
  • "спящие" - те, кто длительное время не вел деятельности, но внезапно возобновил активность.

Для обычных физических лиц ничего не меняется.

"Ограничения вводятся постепенно, в течение 2026 года", - отметила Дина Дрыжакова.

С августа 2026 года будут действовать такие ограничения:

  • ФОП 1-й группы - до 600 тысяч гривен в месяц;
  • ФОП 2-й и 3-й групп - до 3 миллионов гривен в месяц;
  • юридические лица (с признаками рискованности) - до 5 миллионов гривен в месяц.

С ноября 2026 года лимиты снижаются:

  • ФОП 1-й группы - до 400 тысяч гривен в месяц;
  • ФОП 2-й и 3-й групп - до 1 миллиона гривен в месяц;
  • юридические лица - до 2 миллионов гривен в месяц.

Важный нюанс: лимиты вводятся не постановлением Национального банка, а соглашением между самими банками.

"Банки действуют в пределах своей коммерческой и операционной правосубъектности. Следуя условиям меморандума, они унифицируют свои внутренние правила финансового мониторинга, чтобы избежать санкций со стороны НБУ за недостаточный контроль над рисковыми операциями", - объясняет Дрыжакова.

То есть никакого закона нет, но 25 банков договорились действовать одинаково. На практике это означает, что обойти правила, просто перейдя в другой банк, не получится.

Что учесть новому бизнесу

По словам Дрыжаковой, больше всего будут проверять вновь созданные ФОП и компании, зарегистрированные до полугода назад. Банки будут придирчиво смотреть на суть операций и их целесообразность.

"Новосозданным ФОП и компаниям следует готовиться к тому, что процедура открытия счета и первые 6 месяцев работы будут сопровождаться повышенным интересом со стороны банковского финимониторинга", - говорит адвокат.

Чтобы увеличить лимит, нужно предоставить банку документы:

  • договоры с клиентами или поставщиками;
  • договоры аренды офиса или склада;
  • финансовую отчетность, счета-фактуры или подтверждение сезонного роста продаж.

Риски для "спящих" компаний

Если предприниматель решил "реанимировать" старую компанию или ФОП для нового проекта, сразу проводить большие обороты не получится.

В таком случае адвокат Дина Дрыжакова советует заранее обновить анкету клиента в банке, объяснить, почему изменилась бизнес-модель, а также предоставить первичные документы под будущие операции.

Без этого есть риск внезапной блокировки счета.

Как банки определяют "подозрительную" компанию

Для юридических лиц банки разработали перечень маркеров риска. Если совпадают два и более - ограничения включаются автоматически.

Вот основные признаки:

  • нет наемных работников;
  • учредитель и директор - одно лицо;
  • юридический адрес совпадает с десятками других компаний (так называемая "массовая регистрация").

"Для легального бизнеса, который работает прозрачно и имеет первичную документацию, новые правила создадут лишь дополнительные бюрократические хлопоты - необходимость отправлять документы банку для подтверждения лимитов", - отмечает Дрыжакова.

В то же время для тех, кто торгует онлайн без регистрации кассовых операций или использует чужие реквизиты, пространства для маневра становится существенно меньше.

Как сообщало РБК-Украина, новые ограничения на банковские переводы будут касаться только определенных категорий предпринимателей, а не всех украинцев.

Тем временем РБК-Украина ранее писало о том, что введение НДС для ФОПов может привести к росту цен. Конечным плательщиком станет потребитель.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ФОП Банковская система
Новости
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
Аналитика
Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым