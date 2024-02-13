Новий податок суттєво скоротив прибуток українських банків
Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за 2023 рік склав 86,5 млрд гривень. Це майже вчетверо вище показника за 2022 рік (21,9 млрд гривень) та на 12% вище за результати 2021 року, до повномасштабного вторгнення (77,4 млрд гривень).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
Як пояснили в прес-службі НБУ, у грудні 2023 року згідно зі змінами до законодавства банки донарахували річну суму податку на прибуток за результатами 2023 року в цілому за підвищеною ставкою у 50%.
Таким чином, тільки за грудень банки сплатили 47,3 млрд гривень податку на прибуток, а в цілому за рік - 73,5 млрд гривень. У результаті чистий прибуток суттєво скоротився в порівнянні з показником за перші 11 місяців року, який становив 130,5 млрд гривень.
У прес-службі НБУ зазначили, що головним чинником значної різниці прибутковості, якщо порівняти з попереднім роком, були значно менші відрахування в резерви під збитки від активних операцій, які за рік у сім разів.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення банки сформували резерви в розмірі 133 млрд гривень, з яких у 2023 році - лише 17,4 млрд гривень.
Новий податок
Нагадаємо, в Україні ухвалили закон про підвищення податку з банків з 18% до 50% вже у 2023 році. У наступні роки, починаючи з 2024 року, буде ставка 25%.
Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,9 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 рази менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,4 млрд гривень).
Як повідомляло РБК-Україна, прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже вдвічі до рекордного рівня. Прибуток склав 77,4 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,7 млрд гривень).