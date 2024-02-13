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Новий податок суттєво скоротив прибуток українських банків

Україна, Вівторок 13 лютого 2024 09:14
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Новий податок суттєво скоротив прибуток українських банків Фото: Банки України скоротили прибуток через новий податок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за 2023 рік склав 86,5 млрд гривень. Це майже вчетверо вище показника за 2022 рік (21,9 млрд гривень) та на 12% вище за результати 2021 року, до повномасштабного вторгнення (77,4 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Як пояснили в прес-службі НБУ, у грудні 2023 року згідно зі змінами до законодавства банки донарахували річну суму податку на прибуток за результатами 2023 року в цілому за підвищеною ставкою у 50%.

Таким чином, тільки за грудень банки сплатили 47,3 млрд гривень податку на прибуток, а в цілому за рік - 73,5 млрд гривень. У результаті чистий прибуток суттєво скоротився в порівнянні з показником за перші 11 місяців року, який становив 130,5 млрд гривень.

У прес-службі НБУ зазначили, що головним чинником значної різниці прибутковості, якщо порівняти з попереднім роком, були значно менші відрахування в резерви під збитки від активних операцій, які за рік у сім разів.

Новий податок суттєво скоротив прибуток українських банків

Загалом із початку повномасштабного вторгнення банки сформували резерви в розмірі 133 млрд гривень, з яких у 2023 році - лише 17,4 млрд гривень.

Новий податок суттєво скоротив прибуток українських банків

Новий податок

Нагадаємо, в Україні ухвалили закон про підвищення податку з банків з 18% до 50% вже у 2023 році. У наступні роки, починаючи з 2024 року, буде ставка 25%.

Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,9 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 рази менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,4 млрд гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже вдвічі до рекордного рівня. Прибуток склав 77,4 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,7 млрд гривень).

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