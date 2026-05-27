ua en ru
Ср, 27 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Банки та обмінники переписали цінники: курс валют на 27 травня

10:00 27.05.2026 Ср
3 хв
Де українцям вигідніше обміняти валюту сьогодні?
aimg Анастасія Мацепа
Банки та обмінники переписали цінники: курс валют на 27 травня Фото: банки та обмінники оновили курс валют (колаж РБК-Україна)
Не чекай змін - готуйся до них! Фільтруй валютні коливання з РБК-Україна у Google

Після вчорашнього незначного зниження долар знову пішов угору в банках та обмінниках. Водночас євро продовжує триматися поблизу 52 гривень у касах окремих банків.

Які курси пропонують банки та обмінники – в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: "Гроші до зарплати" можуть стати пасткою: експерт пояснив головний ризик мікропозик

Головне:

  • Долар в обмінниках: купівля – 44,20 грн (+8 коп), продаж – 44,10 грн (+5 коп).
  • Євро в обмінниках: купівля – 51,75 грн (+5 коп), продаж – 51,55 грн (+5 коп).
  • Ситуація в банках: долар переважно утримується вище 44,40 грн, а євро вже доходить до 52 грн.
  • Курс у банках: найдешевший долар продає ПриватБанк, а найвищий курс євро традиційно тримає ПУМБ.

Курс валют в обмінниках

Обмінні пункти сьогодні знову підняли курс долара. За даними порталу Minfin, середній курс купівлі американської валюти зріс на 8 копійок – до 44,20 гривні. Продаж долара додав 5 копійок і сягнув 44,10 гривні.

Євро також продовжує дорожчати. Купити європейську валюту сьогодні можна в середньому за 51,75 гривні, що на 5 копійок більше, ніж учора. Курс продажу євро зріс до 51,55 гривні (+5 коп).

Банки та обмінники переписали цінники: курс валют на 27 травня

Фото: курс валют в обмінниках на 27 травня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

У банках суттєвих коливань немає, однак окремі фінустанови скоригували курси порівняно з учорашнім днем.

ПриватБанк сьогодні підняв курс продажу долара у відділеннях на 6 копійок – до 44,45 гривні. Для карток курс залишився без змін – 44,44 гривні.

Євро у відділеннях ПриватБанку також подорожчало: курс продажу зріс на 5 копійок – до 51,85 гривні. Для карток курс залишився на рівні 51,81 гривні.

Ощадбанк курс долара не змінював: у ''Мобільному Ощаді'' американську валюту продають по 44,40 гривні, а для карток – по 44,55 гривні. Євро у мобільному додатку залишилось на рівні 51,80 гривні, а картковий курс – 51,95 гривні.

''ПУМБ'' також утримує один із найвищих курсів продажу долара – 44,60 гривні у готівковому сегменті. Комерційний курс банку залишився без змін – 44,40 гривні. Євро у касах банку продають по 52 гривні.

Monobank майже не змінював цінники. Долар продають по 44,43 гривні, а євро – по 51,80 гривні. Водночас курс купівлі долара зріс на 4 копійки – до 44,04 гривні.

Де дешевше купити валюту?

Долар: найвигідніше купувати в обмінниках – по 44,20 грн. Серед банків найнижчий курс продажу наразі пропонує Ощадбанк у мобільному застосунку – 44,40 грн.

Євро: найнижчий курс серед банків тримає Ощадбанк – 51,80 грн. У ПУМБ ціна євро тримається на рівні 52 грн.

Де вигідніше здати валюту?

Долар: найкращий курс купівлі долара наразі в обмінниках – 44,10 грн. Серед банків найвигідніший курс пропонують Ощадбанк та ПУМБ – по 44 грн.

Євро: найвигідніше здавати євро в обмінниках – по 51,55 грн. Серед банків найвищий курс купівлі євро тримає Ощадбанк – 51,30 грн.

Читайте також: Кредитна картка чи готівковий кредит: експерт пояснив, що вигідніше для щоденних витрат

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
У Чернігові пролунало щонайменше 15 вибухів, пошкоджено підприємство
У Чернігові пролунало щонайменше 15 вибухів, пошкоджено підприємство
Аналітика
"Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть
Роман Коткореспондент РБК-Україна "Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть