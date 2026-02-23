ua en ru
Банки та обмінники оновили курс валют на 23 лютого: скільки коштують 100 доларів сьогодні

Україна, Понеділок 23 лютого 2026 10:24
UA EN RU
Банки та обмінники оновили курс валют на 23 лютого: скільки коштують 100 доларів сьогодні Фото: обмінники та банки оновили курс валют на 23 лютого (РБК-Україна)
Автор: Ірина Гамерська

Банки та обмінники виставили "свіжий" курс валют на 23 лютого. Долар тримається вище позначки в 43 гривні, а євро - вище 51 гривні.

Скільки коштує валюта сьогодні та де 100 доларів обійдеться дешевше - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Найдешевша купівля карткою: Сьогодні найвигідніший курс при операції картою пропонує ПУМБ (4 340 грн за 100 доларів).
  • Касові операції: У ПриватБанку та Ощадбанку ціна ідентична - 4 345 грн за 100 доларів.
  • Загальна тенденція: Валюта стабільно тримається вище психологічних позначок 43 грн/долар та 51 грн/євро.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 23 лютого портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 43,30 гривень при купівлі. Здати валюту можна за середнім курсом в 43,20 гривні.

Щодо євро, сьогодні валюта коштує в середньому 51,45 гривню при купівлі та 51,25 гривню при здачі.

Банки та обмінники оновили курс валют на 23 лютого: скільки коштують 100 доларів сьогодні

Фото: курс валют в обмінниках 23 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Зазначимо, офіційний курс на сьогодні встановлено на 43,27 гривень за долар та 50,91 гривню за євро.

Курс валют в банка

За даними порталу Minfin, середній курс долара в банках сьогодні тримається на рівні 43,5 гривень. Євро ж в середньому коштує 51,39 гривню.

До прикладу, у ПриватБанку 100 доларів сьогодні обійдуться у 4 345 гривень в касі та 4 348 гривень для карткових операцій.

Ощадбанк сьогодні продає валюту по 4 345 гривень за 100 доларів у касі, а карткою - 4 355 гривень.

У Monobank 100 доларів сьогодні обійдуться у 4 347 гривень, а в "Укрсиббанку" - 4 350 гривень.

У "Пумбі" 100 доларів можна купити за 4 360 гривень в касі та 4 340 при операції картою.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

