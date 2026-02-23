Банки и обменники обновили курс валют на 23 февраля: сколько стоят 100 долларов сегодня

Банки и обменники выставили "свежий" курс валют на 23 февраля. Доллар держится выше отметки в 43 гривны, а евро - выше 51 гривны.

Сколько стоит валюта сегодня и где 100 долларов обойдется дешевле - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Самая дешевая покупка картой: Сегодня самый выгодный курс при операции картой предлагает ПУМБ (4 340 грн за 100 долларов).

Сегодня самый выгодный курс при операции картой предлагает ПУМБ (4 340 грн за 100 долларов). Кассовые операции: В ПриватБанке и Ощадбанке цена идентична - 4 345 грн за 100 долларов.

В ПриватБанке и Ощадбанке цена идентична - 4 345 грн за 100 долларов. Общая тенденция: Валюта стабильно держится выше психологических отметок 43 грн/доллар и 51 грн/евро.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 23 февраля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 43,30 гривен при покупке. Сдать валюту можно по среднему курсу в 43,20 гривны.

Относительно евро, сегодня валюта стоит в среднем 51,45 гривну при покупке и 51,25 гривну при сдаче.

Фото: курс валют в обменниках 23 февраля (инфографика РБК-Украина)

Отметим, официальный курс на сегодня установлен на 43,27 гривен за доллар и 50,91 гривну за евро.

Читайте также: Почему украинцы "привязаны" к доллару и возможен ли разворот на евро: объяснение эксперта

Курс валют в банке

По данным портала Minfin, средний курс доллара в банках сегодня держится на уровне 43,5 гривен. Евро же в среднем стоит 51,39 гривну.

К примеру, в ПриватБанке 100 долларов сегодня обойдутся в 4 345 гривен в кассе и 4 348 гривен для карточных операций.

Ощадбанк сегодня продает валюту по 4 345 гривен за 100 долларов в кассе, а карточкой - 4 355 гривен.

В Monobank 100 долларов сегодня обойдутся в 4 347 гривен, а в "Укрсиббанке" - 4 350 гривен.

В "Пумбе" 100 долларов можно купить за 4 360 гривен в кассе и 4 340 при операции картой.