Банки и обменники обновили курс валют на 23 февраля: сколько стоят 100 долларов сегодня
Банки и обменники выставили "свежий" курс валют на 23 февраля. Доллар держится выше отметки в 43 гривны, а евро - выше 51 гривны.
Сколько стоит валюта сегодня и где 100 долларов обойдется дешевле - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Самая дешевая покупка картой: Сегодня самый выгодный курс при операции картой предлагает ПУМБ (4 340 грн за 100 долларов).
- Кассовые операции: В ПриватБанке и Ощадбанке цена идентична - 4 345 грн за 100 долларов.
- Общая тенденция: Валюта стабильно держится выше психологических отметок 43 грн/доллар и 51 грн/евро.
Курс валют в обменниках
По состоянию на утро 23 февраля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 43,30 гривен при покупке. Сдать валюту можно по среднему курсу в 43,20 гривны.
Относительно евро, сегодня валюта стоит в среднем 51,45 гривну при покупке и 51,25 гривну при сдаче.
Фото: курс валют в обменниках 23 февраля (инфографика РБК-Украина)
Отметим, официальный курс на сегодня установлен на 43,27 гривен за доллар и 50,91 гривну за евро.
Курс валют в банке
По данным портала Minfin, средний курс доллара в банках сегодня держится на уровне 43,5 гривен. Евро же в среднем стоит 51,39 гривну.
К примеру, в ПриватБанке 100 долларов сегодня обойдутся в 4 345 гривен в кассе и 4 348 гривен для карточных операций.
Ощадбанк сегодня продает валюту по 4 345 гривен за 100 долларов в кассе, а карточкой - 4 355 гривен.
В Monobank 100 долларов сегодня обойдутся в 4 347 гривен, а в "Укрсиббанке" - 4 350 гривен.
В "Пумбе" 100 долларов можно купить за 4 360 гривен в кассе и 4 340 при операции картой.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.