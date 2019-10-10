Банки повысили депозитные ставки для населения

Фото: касса в банке (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ставка по гривневым депозитам выросла до 15%

В сентябре 2019 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения выросли на 1,8 п.п. до 14,7 % годовых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за сентябрь выросли с 2,7% до 2,8%.

В сентябре 2019 года ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились на 0,4 п.п. до 13,0% годовых, по валютным снизились на 0,2 п.п. до 1,7%.

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Депозитный портфель банков в сентябре остался на уровне 974 млрд грн, в т.ч. населения сократился на 1,1% до 510 млрд грн, предприятий вырос на 1,0% до 433 млрд грн.

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Напомним, по данным "Опроса об условиях банковского кредитования" за II квартал, проведенного Национальным банком, украинские банки ожидают роста объемов депозитов в течение следующих 12 месяцев.

Как сообщало РБК-Украина, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в сентябре 2019 года в национальной валюте составляли 35,9% годовых, что на 0,2 п.п. ниже, чем в августе (36,1%).