Банки підвищили депозитні ставки для населення

Фото: каса в банку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ставка за гривневими депозитами зросла до 15%

У вересні 2019 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення зросли на 1,8 в.п. до 14,7 % річних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за вересень зросли з 2,7% до 2,8%.

У вересні 2019 року ставки за гривневими депозитами для підприємств знизилися на 0,4 в.п. до 13,0% річних, за валютним знизилися на 0,2 в.п. до 1,7%.

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Депозитний портфель банків у вересні залишився на рівні 974 млрд грн, в т. ч. населення скоротився на 1,1% до 510 млрд грн, підприємств зріс на 1,0% до 433 млрд грн.

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Нагадаємо, за даними "Опитування про умови банківського кредитування" за II квартал, проведеного Національним банком, українські банки очікують зростання обсягів депозитів протягом наступних 12 місяців.

Як повідомляло РБК-Україна, процентні ставки по новим кредитам банків для населення у вересні 2019 року в національній валюті становили 35,9% річних, що на 0,2 в.п. нижче, ніж у серпні (36,1%).