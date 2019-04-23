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Банкиры дали прогноз по объему депозитов в течение года

Новости » Экономика    23.04.2019 - 17:07
Банкиры дали прогноз по объему депозитов в течение года
Иллюстративное фото (Pixabay)

Ожидания очень оптимистичны

Украинские банки ожидают роста объемов депозитов в течение следующих 12 месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты "Опроса об условиях банковского кредитования" за II квартал, проведенного Национальным банком.

По данным опроса, притока депозитов ожидают 66% опрошенных - самое высокое значение показателя за весь период опроса. В то же время 72% респондентов рассчитывают на приток средств бизнеса. Балансы ответов составляли 51% и 39% соответственно.

Банкиры дали прогноз по объему депозитов в течение года

Опрос проводился с 19 марта по 10 апреля 2019 среди кредитных менеджеров 50 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 98%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозам Национального банка Украины.

Напомним, в марте 2019 года средние процентные ставки банков по новым депозитам остались на уровне 12,0% годовых. По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в гривне снизились за месяц с 11,6% до 11,1% годовых, в валюте снизились с 2,6% до 2,5%.

Как сообщало РБК-Украина, чистая прибыль платежеспособных банков Украины в январе-марте 2019 года составила 13,2 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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