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Банки сохранили ставки по кредитам для населения выше 35%

Новости » Экономика    10.10.2019 - 16:07
Банки сохранили ставки по кредитам для населения выше 35%
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Коммерческие банки сокращают кредитование как юридических, так и физических лиц

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в сентябре 2019 года в национальной валюте составляли 35,9% годовых, что на 0,2 п.п. ниже, чем в августе (36,1%). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли за месяц с 5,3% до 8,4% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в сентябре снизились с 18,1% до 17,7% годовых, по валютным снизились - с 5,4% до 4,8%.

Банки сохранили ставки по кредитам для населения выше 35%bank.gov.ua

Кредитный портфель банков за месяц снизился на 2,2% до 990 млрд грн, в т.ч. населения сократился на 0,6% до 206 млрд грн, предприятий - на 2,6% до 780 млрд грн.

Банки сохранили ставки по кредитам для населения выше 35%bank.gov.ua

Напомним, новое правительство Украины ставит перед собой тактическую цель снизить ставки по кредитам.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 17,0% до 16,5% годовых с 6 сентября.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с бизнесом 4 октября заявил, что учетная ставка Национального банка Украины может упасть с нынешнего уровня в 16,5% до 8-9% к концу 2020 года.

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