Курс доллара на межбанке вырос до 27,91 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар на межбанке дорожал на 15 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 26 ноября 2018 года вырос на 15 копеек до 27,91 грн/доллар, курс в покупке до 27,88 грн/доллар. Курс евро вырос на 19 копеек до 31,68 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,8800 - 27,9100 грн/доллар, евро 31,6521 - 31,6834 грн/евро, российский рубль 0,4163 - 0,4170 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8800 27,9100

EUR/UAH 31,6521 31,6834

RUB/UAH 0,4163 0,4170

Напомним, 23 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 27,7400 - 27,7600 грн/доллар, евро 31,4738 - 31,4964 грн/евро, российский рубль 0,4189 - 0,4194 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,89 грн/доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 ноября установлен на таком уровне: 2789,8447 гривен за 100 долларов (+10,2619 гривен).

Напомним, справочное значение курса доллара на 26 ноября составило 27,89 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8942 гривен за доллар, что на 9 копеек выше, чем установленный 23 ноября (27,8033 гривен за доллар).