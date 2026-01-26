Банки підняли вартість євро вище 51 гривні. Якого курсу очікувати в лютому

Головне

яка вартість валюти в банках,

який курс на міжбанку,

що очікувати в лютому від курсів НБУ

26 січня курс продажу євро в таких банках як "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Райффайзен Банк Україна", "Укрексімбанк", "ПУМБ", OTP Bank та інших був на рівні 51,1-51,6 гривень. Наприклад, у "ПриватБанку" курс продажу становить 51,50 гривень, в "Ощадбанку" - також 51,5 гривень. Курси купівлі валюти Єврозони в банках коливаються в межах 50-50,9 гривень.

Середній курс продажу євро в обмінниках і касах банків 26 січня зріс порівняно з ранком 23 січня (51,00 гривень) на 43 копійки і досяг 51,43 гривень.

Станом на ранок 26 січня середній курс продажу долара залишився на рівні попереднього робочого дня і становив 43,45 гривень.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,90 гривні (без змін із 23 січня), євро - по 50,63 гривні (+0,30 гривень).

Курс на міжбанку

Вартість євро до кінця торгів 23 січня на міжбанківському ринку зросла на 6-7 копійок - до 50,66-50,69 гривень (купівля-продаж), а курс долара знизився на 3-4 копійки - до 43,13-43,16 гривень.

Прогноз курсу на лютий

Наступного місяця прогнозується стабільна ситуація на валютному ринку. Базові макроекономічні показники не свідчать про наявність загроз коливань - інфляція перебуває під контролем, економіка працює без перекосів, очікування населення і бізнесу залишаються стриманими, говорить РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

"Наступного місяця офіційний курс долара може коливатися в межах 42,6-43,5 гривень, а євро - 49-51,5 гривень", - додав банкір.

Лєсовий зазначає, що не варто забувати про вплив воєнної ситуації, а саме ризики для енергетичної інфраструктури. Це може змінити настрої ринку в будь-який момент, вважає він.