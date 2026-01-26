Банки подняли стоимость евро выше 51 гривны. Какого курса ожидать в феврале

Главное

какая стоимость валюты в банках,

какой курс на межбанке,

что ожидать в феврале от курсов НБУ

26 января курс продажи евро в таких банках как "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Райффайзен Банк Украина", "Укрэксимбанк", "ПУМБ", OTP Bank и других был на уровне 51,1-51,6 гривен. Например, в "ПриватБанк" курс продажи составляет 51,50 гривен, в "Ощадбанке" - также 51,5 гривен. Курсы покупки валюты Еврозоны в банках колеблются в пределах 50-50,9 гривен.

Средний курс продажи евро в обменниках и кассах банков 26 января вырос по сравнению с утром 23 января (51,00 гривен) на 43 копейки и достиг 51,43 гривен.

По состоянию на утро 26 января средний курс продажи доллара остался на уровне предыдущего рабочего дня и составил 43,45 гривен.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,90 гривны (без изменений с 23 января), евро – по 50,63 гривны (+0,30 гривен).

Курс на межбанке

Стоимость евро к концу торгов 23 января на межбанковском рынке выросла на 6-7 копеек - до 50,66-50,69 гривен (покупка-продажа), а курс доллара снизился на 3-4 копейки -до 43,13-43,16 гривен.

Прогноз курса на февраль

В следующем месяце прогнозируется стабильная ситуация на валютном рынке. Базовые макроэкономические показатели не говорят о наличии угроз колебаний - инфляция находиться под контролем, экономика работает без перекосов, ожидания населения и бизнеса остаются сдержанными, говорит РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"В следующем месяце официальный курс доллара может колбаться в границах 42,6-43,5 гривен, а евро - 49-51,5 гривен", - добавил банкир.

Лесовой отмечает, что не стоит забывать о влиянии военной ситуации, а именно рисках для энергетической инфраструктуры. Это может изменить настроения рынка в любой момент, считает он.