Банки подняли стоимость евро выше 51 гривны. Какого курса ожидать в феврале

Самые большие банки продают евро в кассах по курсам в диапазоне 51,10 - 51,60 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга валютного рынка.
какая стоимость валюты в банках,
какой курс на межбанке,
что ожидать в феврале от курсов НБУ
26 января курс продажи евро в таких банках как "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Райффайзен Банк Украина", "Укрэксимбанк", "ПУМБ", OTP Bank и других был на уровне 51,1-51,6 гривен. Например, в "ПриватБанк" курс продажи составляет 51,50 гривен, в "Ощадбанке" - также 51,5 гривен. Курсы покупки валюты Еврозоны в банках колеблются в пределах 50-50,9 гривен.
Средний курс продажи евро в обменниках и кассах банков 26 января вырос по сравнению с утром 23 января (51,00 гривен) на 43 копейки и достиг 51,43 гривен.
По состоянию на утро 26 января средний курс продажи доллара остался на уровне предыдущего рабочего дня и составил 43,45 гривен.
В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,90 гривны (без изменений с 23 января), евро – по 50,63 гривны (+0,30 гривен).
Стоимость евро к концу торгов 23 января на межбанковском рынке выросла на 6-7 копеек - до 50,66-50,69 гривен (покупка-продажа), а курс доллара снизился на 3-4 копейки -до 43,13-43,16 гривен.
В следующем месяце прогнозируется стабильная ситуация на валютном рынке. Базовые макроэкономические показатели не говорят о наличии угроз колебаний - инфляция находиться под контролем, экономика работает без перекосов, ожидания населения и бизнеса остаются сдержанными, говорит РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.
"В следующем месяце официальный курс доллара может колбаться в границах 42,6-43,5 гривен, а евро - 49-51,5 гривен", - добавил банкир.
Лесовой отмечает, что не стоит забывать о влиянии военной ситуации, а именно рисках для энергетической инфраструктуры. Это может изменить настроения рынка в любой момент, считает он.
Напомним, что на 26 января Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 50,65 гривен, что на 13 копеек выше значения предыдущего дня. Официальный курс доллара составил 43,14 гривен (-0,03 гривна).
Рекордное значение официального курса евро было 21 января - 50,71 гривен, а доллара - 19 января и оно составляло 43,41 гривна.