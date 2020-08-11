ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Банки опустили депозитные ставки для населения ниже 10%

Киев, Вторник 11 августа 2020 18:13
Банки опустили депозитные ставки для населения ниже 10%
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Ставки по депозитам продолжают снижаться

В июле 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 9,7% годовых. Это на 1,1 п.п. ниже, чем в июне (10,8%).

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за июль снизились с 1,7% до 1,5%.

В июле 2020 года ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 5,2% до 4,4% годовых, по валютным - с 1,8% до 1,3% годовых.

Банки опустили депозитные ставки для населения ниже 10%

Депозитный портфель банков в июле вырос на 3,6% до 1 226 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 2,4% до 633 млрд грн, предприятий вырос на 5,4% до 569 млрд грн.

Банки опустили депозитные ставки для населения ниже 10%

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июле 2020 года в национальной валюте составляли 35,6% годовых, что на 0,7 п.п. ниже, чем июне (36,3%).

Напомним, по прогнозу НБУ, кредитные ставки банков могут упасть до исторического минимума в конце 2020 года, но для этого необходимо сохранить макроэкономическую стабильность.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины банкиставкидепозит
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь