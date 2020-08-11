Банки снизили кредитные ставки для населения

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Ставки упали ниже 36% годовых

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июле 2020 года в национальной валюте составляли 35,6% годовых. Это на 0,7 п.п. ниже, чем в июне (36,3%).

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 0,3 п.п. до 6,7% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в июле снизились с 10,0% до 9,3% годовых, по валютным выросли с 5,1% до 5,4%.

Кредитный портфель банков за месяц вырос на 2,1% до 1 013 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 1,3% до 214 млрд грн, предприятий - вырос на 2,3% до 792 млрд грн.

Отметим, по данным НБУ, банки во время карантина сократили кредитование и вложили средства в ОВГЗ.

Чистый корпоративный портфель сократился за II квартал 2020 года на 6,3% в гривне и на 3,6% - в иностранных валютах.

Напомним, украинские банки ожидают, что в III квартале 2020 года восстановится спрос на кредиты со стороны как населения, так и бизнеса, а условия кредитования смягчатся, в то же время качество кредитных портфелей ухудшится.

Как сообщало РБК-Украина, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июне 2020 года в национальной валюте составляли 36,3% годовых, что на 0,6 п. п. ниже, чем в мае (36,9%).